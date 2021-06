ENS / en ligne

Éthiques de la satire

Mode d’expression et de pensée reposant sur un engagement particulièrement vif du sujet, la satire implique un positionnement critique par rapport à un fait de la réalité empirique, lequel scandalise et suscite l’indignation, laquelle peut prendre les formes de l’agressivité et de la dérision. L’énonciation satirique prend donc le risque de l’incivilité, de la marginalité, de faire passer son auteur pour l’« homme du ressentiment ». Celui-ci s’affirme pourtant comme sujet libre et critique : de quelle autorité jouit-il ? Quel rapport construit-il avec les autorités instituées ?

Ce colloque, qui peut être suivi en ligne, permettra de mettre en perspective un mode de rapport au monde et au langage qui n'a rien perdu de son actualité.

Programme

JEUDI 10 JUIN 2021

10h-10h15 : Introduction par Jean-Charles Darmon (ENS)

10h15-11h : De la satire au satirique : la colère des polémistes chrétiens est-elle légitime (Tertullien, Jérôme, Augustin) ?

Intervenant : Mickaël Ribreau (Université Sorbonne Nouvelle)

11h15-12h : Le satirique, poète ou moraliste ? Les leçons des modèles antiques à l'aune de la première modernité

Intervenant : Emmanuel Bury (Sorbonne Université)

14h-14h15 : Sonnet de Courval et l’éthique de la satire

Intervenant : Bruno Méniel (Université de Nantes)

14h15-15h : Humour et dérision dans le discours emblématique des jetons royaux français

Intervenant : François Ploton-Nicollet (École des Chartes)

16h-16h45 : Le satiriste satirisé ou comment la satire peut se modérer elle-même en pratiquant la distance et l’auto-dérision

Intervenant : Nicolas Correard (Université de Nantes)



VENDREDI 11 JUIN 2021

10h00-10h45 : Éthique du poète, éthique de l'orateur : la fictionnalité de l'énonciation dans la satire à l'âge "classique"

Intervenant : Léo Stambul (Université de Montpellier III)

10h45-11h00 : titre à venir

Intervenant : Fabrice Chassot (Université de Toulouse II)

11h15-12h00 : Satire et révolutions

Intervenant : Dominique Dupart, Université de Lille (sous réserve)

14h-14h45 : Le rire au milieu des larmes: éthique de la satire dans La Femme pauvre de Bloy

Intervenant : Jean-Baptiste Amadieu (CNRS - République des savoirs)

14h45-16h15 : Tables rondes

Actualités de la satire

Intervenants : Boris Donné (Université d’Avignon) sur Guy Debord, Alexandre de Vitry (Sorbonne Université) sur Philippe Muray, Emmanuel Godo (CPGE Henri IV) pour Satire et devoir de tendresse, retour d'expérience d'un vrai-faux romancier, sur Michel Houllebecq, Christine Baron (Université de Poitiers) sur satire et censure.