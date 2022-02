Adresse : Université Jean Monnet (Saint-Etienne) et Institut Goethe (Lyon)

L’année 2022 est dédiée au 200e anniversaire de la mort de l’artiste allemand E.T.A. Hoffmann. Une exposition itinérante est organisée outre-Rhin en grande partie par la Staatsbibliothek de Berlin, laquelle, de Berlin à Francfort via Bamberg et avec le soutien de la E.T.A. Hoffmann-Gesellschaft, permettra au public de (re)découvrir et (re)vivre au moyen de différentes installations interactives les multiples facettes de la vie et de l’œuvre d’Hoffmann. Hoffmann, le fantastiqueur, est loin d’être un inconnu, ne serait-ce que pour les amateurs de ce ‘romantisme noir’ auquel le nom d’Hoffmann a été et est encore souvent associé et qui « a fondé toute la réflexion narratologique sur le fantastique moderne, défini non pas comme une allégeance naïve au surnaturel, mais comme une poétique de l'incertain » [J.-J. Pollet].

Mais l’univers hoffmannien ne se circonscrit pas aux seuls récits « fantastiques » écrits entre 1815 et 1817 (Fantasiestücke) ou aux « Tableaux nocturnes ». Toute sa vie durant, E.T.A. Hoffmann hésita entre peinture, caricature, musique et littérature, sa création ne pouvant être qu’intrinsèquement multimodale, hybride et infiniment réflexive.

C’est sur ce foisonnement créatif, à son impact majeur sur la production artistique du XIXe siècle à nos jours, que ce colloque souhaite se pencher, en centrant la réflexion sur les perceptions d’Hoffmann – autoperception et réception –, en particulier en France pour notre présent propos.

Le colloque se déroulera en français et en allemand.

Le programme est consultable ici.