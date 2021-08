Estelle Baudou

Créer le chœur tragique. Une archéologie du commun (Allemagne, France, Royaume-Uni ; 1973-2010)

Préface de Fiona Macintosh

Paris, Classiques Garnier, coll. Études sur le théâtre et les arts de la scène, 2021

EAN : 9782406114390 — 611 p. — 49 €

À partir de tragédies grecques diffusées dans les institutions nationales allemandes, françaises et britanniques entre 1973 et 2010, cet ouvrage explore comment la notion de commun est directement mise en jeu et en débat dans les mises en scène contemporaines du chœur tragique.

