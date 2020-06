Esprit, n° 465, juin 2020 :

Marcel Hénaff. Une anthropologie de la reconnaissance

L’anthropologie du don de Marcel Hénaff, ainsi que son éthique de l’altérité et sa politique de la reconnaissance, permettent de penser les limites de la marchandisation, le lien entre les générations et les transformations urbaines. À lire aussi dans ce numéro : l’image selon Georges Didi-Huberman, l’enseignement de la littérature, la neuropédagogie, l’invention de l’hindouisme, l’urgence écologique et la forme poétique de Christian Prigent.

Sommaire

Éditorial

Après le déluge

Esprit

À plusieurs voix

Éduquer à la laïcité ?

Ismaïl Ferhat

Ce que la marge fait à la norme

Aziz Jellab

RIP contre RIC

Garance Navarro-Ugé

Menaces sur les Cahiers du Cinéma

Louis Andrieu

Le conservatisme de Boris Johnson

Aurélien Antoine

La diplomatie controversée de Xi Jinping

Judith Geng, Mei Yang

Marcel Hénaff. Une anthropologie de la reconnaissance

Une anthropologie de la reconnaissance

Jonathan Chalier

La sagesse de Marcel Hénaff

Jonathan Chalier

Le don du juste

Gérald Sfez

Les fonctions de la vie

Antoine Garapon, Jean Lassègue

Quel espace commun dans la ville qui vient ?

Olivier Mongin

Varia

Silence de l'image, violence du regard

Éric Marty

Irriguer le cours des lettres

Bruno Viard

Apprendre à apprendre

Jean-Gaël Barbara

Ce que l'hindouisme recouvre

Divya Dwivedi, Shaj Mohan

Quel discours face à l'urgence écologique ?

Antoine Hardy

Cultures

Christian Prigent : « À fond la forme ! »

Cécilia Suzzoni

Cézanne: The Rock and Quarry Paintings

Hélène Mugnier

Primo Levi. Figures

Emmanuel Delille

Librairies

Écrits de New York et de Londres (1942-1943) de Simone Weil

Jean-Louis Schlegel

Nous ne savons plus croire de Camille Riquier

Sophie Galabru

En finir avec le cléricalisme de Loïc de Kerimel

Jacques-Yves Bellay

Les droits de l'homme rendent-ils idiots ? de Justine Lacroix et Jean-Yves Pranchère

Émeric Travers

La sociologie française de Johan Heilbron

Thierry Paquot

Les Noirs de Philadelphie de W. E. B. Du Bois

Benjamin Caraco

Le moment Nuremberg de Guillaume Mouralis

Emmanuel Delille

Philosophie de l'antisémitisme de Michaël Bar-Zvi

Isabelle de Mecquenem

L'Iran et ses rivaux sous la dir. de Clément Therme

Eugène Berg

Habiter en oiseau de Vinciane Despret

Eugène Berg

Les services compétents d'Iegor Gran

Agnès Louis

Le champ de Robert Seethaler

Sylvie Bressler

Brèves

La paix avec les morts de Rithy Panh et Christophe Bataille

Jean-Louis Schlegel

De Gaulle et les grands d'Éric Branca

Eugène Berg

Cavales de François Besse

Éric Zanetto

Dieux et hommes à Ostie de Françoise Van Haeperen

Louis Andrieu

Et si c'était la fin d'un monde… de Loup Besmond de Senneville et Martin Steffens

Paloma Hidalgo

En écho

« Vivre dans un monde abîmé », Critique, janvier 2019

Christine Bergé