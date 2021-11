Adresse : Ile du Saulcy, Metz, Université de Lorraine, France

La résidence d’auteurs : littérature, territorialité et médiations culturelles

Plébiscitée par les politiques culturelles et bénéficiant d’un essor considérable dans de nombreux lieux à l’échelon national et international, la résidence d’auteurs constitue une question vive pour une pluralité d’acteurs issus de la filière du livre selon les postures revendiquées (auteurs, organisateurs de manifestations littéraires, porteurs de résidences...) et des instances impliquées (État, collectivités territoriales...) ; elle l’est aussi par rapport au développement récent de la littérature contextuelle qui, à l’instar des sciences humaines et sociales, offrent des œuvres singulières en prise directe avec la société.

Dans une perspective critique à la croisée des études littéraires, de la géographie et des sciences de l’information et de la communication, l’objectif de l’ouvrage inédit de cette HDR (Espace de la littérature, littératures de l’espace) portant sur l’articulation entre littérature contemporaine, territorialité et médiations culturelles est de contribuer à une meilleure compréhension des spécificités du dispositif résidentiel ; et ce, selon trois perspectives : un lieu de création avec des enjeux symboliques et littéraires, un dispositif politique et territorial avec des enjeux institutionnels et communicationnels et, enfin, un équipement de médiation avec des enjeux d’appropriation. À bien des égards, une interrogation sur les frontières du littéraire, à travers cette enquête sur les formes sensibles et mobiles de la littérature agençant une approche empirique et pragmatiste.

Le jury est composé des professeurs :

Bruno Blanckeman (Université Sorbonne Nouvelle, co-garant)

Marie-Christine Bordeaux (Université Grenoble Alpes, rapporteur)

Laurent Demanze (Université Grenoble Alpes, président)

Lucie Robert (Université du Québec à Montréal, rapporteur)

Alain Schaffner (Université Sorbonne Nouvelle, rapporteur)

Jacques Walter (Université de Lorraine, garant)

Bertrand Westphal (Université de Limoges, examinateur)

Le dossier présenté est composé de 4 volumes :

Un ouvrage inédit (volume 3, 407 p.) intitulé La résidence d’auteurs : littérature, territorialité et médiations culturelles.

Un mémoire de synthèse (volume 2, 129 p.), essai d’ego-histoire intitulé Spatialiser sa pratique et s’inventer des chemins aux frontières qui explore successivement, en dressant une cartographie de l’espace textuel : la littérature comme processus ; les jeux sur les frontières disciplinaires et les mutations de paradigmes ; la littérature comme pratique sociale et communicationnelle.

Un choix de travaux (volume 4, 556 p.) intitulé Pluralité des espaces scientifiques rassemble une sélection d’une quarantaine de publications sur la littérature contemporaine à la croisée des territoires géographiques et disciplinaires.

Un CV détaillé (volume 1, 37 p.), faisant état de l’activité d’enseignement, de recherche et d’administration.