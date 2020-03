Université de Paris (Paris Diderot), 5 rue Thomas Mann, 75013 Paris, bibliothèque J. Seebacher

Séminaire de recherche : Imaginaires de la Révolution de 1789 à nos jours (IMAREV)

À l'initiative de Florence Lotterie, Sophie Lucet et Olivier Ritz (Université de Paris / Paris Diderot, CÉRILAC)

Le thème du séminaire de cette année est « Arts et écritures de l’espace révolutionnaire de 1789 à nos jours ». Après une séance sur la bande-dessinée contemporaine, avec Florent Grouazel et Younn Locard et une séance consacrée au théâtre et cinéma de la Belle-époque avec François Huzar et Sophie Lucet, nous reviendrons à l’époque de la Révolution française pour nous intéresser avec nos invités à l’espace des Assemblées nationales.

Espace et discours : les Assemblées de la Révolution

Vendredi 13 mars, de 17h à 19h

Patrick Brasart (Université Paris 8) :

L’espace parlementaire de la Révolution française : nature et transformations des dispositifs délibératifs dans les assemblées nationales (1789-1794)​

Hélène Parent (Université Paris Nanterre) :

Les assemblées de la période révolutionnaire : la fabrique d’un espace dans et par le discours (1789-1807)

Université de Paris / Paris-Diderot

Bâtiment des Grands Moulins – 5 rue Thomas Mann (Paris 13e)

Bibliothèque Jacques-Seebacher, escalier A, deuxième étage

Entrée libre

*

Retrouvez toutes les informations sur le séminaire et les comptes rendus des séances sur le carnet de recherche IMAREV : https://imarev.hypotheses.org