Le colloque Esclandre/"Scandalo", dont les contributions seront réunies dans le n° 3 de la collection Regards croisés, entend explorer les différentes facettes d’esclandre/scandalo dans la littérature et les arts, en France comme en Italie, depuis le Moyen Age jusqu'à l’âge contemporain. Qu’est-ce que l’esclandre dans la représentation artistique ? Ce n’est pas simplement faire étalage de comportements non admis par la morale courante ou mettre en scène l’obscénité ; il s’agit plutôt de briser consciemment certains 'tabous' relevant de conventions dans le domaine des genres pratiqués, des canons établis. Si l’esclandre est un objet auquel on se heurte, on peut classer sous cette notion toute provocation visant à remettre en question les stéréotypes culturels et sociologiques, les techniques rhétoriques, le principe d’imitation et l’idée même de la finalité de toute création artistique : il s’agira alors du sens actif du mot. D’un autre côté, l’esclandre est aussi la résistance aveugle ou hypocrite contre toute forme de modification, de changement qui pourrait ébranler le statut de monopole culturel, littéraire, idéologique, politique, de groupes ou d’individus : ce sera alors le sens passif qui sera exploré (le fait d'être scandalisé).

PROGRAMME

Jeudi 15 avril de 9h à13h

1. Femmes à scandale ; désordre moral et ordre social (9h-10h30)

1. Emilie LEHOURS (enseignante), Artemisia Gentileschi : entre art et cronaca nera

2. Florent LIBRAL (Université Toulouse Jean Jaurès, Il Laboratorio), L’affaire Violante de Bats (1608), ou comment faire face au scandale dans la Toulouse de Contre-Réforme ?

3. Helga ZSAK (Université des Études Économiques Appliquées de Budapest), Scandaleuses baroques

4. Armel JOVENSEL NGAMALEU (Université de Douala), Autofiction, scandale et justice en France : le cas de « Les Petits » de Christine Angot et « Belle et Bête » de Marcela Iacub

Débat - Pause

2. Perversion, provocation, identité sexuelle, identité psychique (11h-13h)

5. Frederic MAZIERES (Université Paris 3), L’humour (et le comique) pervers chez Sade : des procédés « sociopathiques » ?

6. Myriam KISSEL (Université d’angers – CIRPaLL), Naissance d’un romancier

7. Alfredo LUZI (Université de Macerata), ll mito del pasto totemico in Porcile di Pasolini, tra potere e trasgressione

8. Maria DE CAPUA (Université de Sienne), Lo scandalo del cross-dressing: la letteratura italiana tra gli anni Settanta e gli anni Ottanta

Débat – clôture de la 1 ère journée

Vendredi 16 avril de 9h à13h

3. Dangers et plaisirs de la pensée religieuse (9h-10h30)

9. Luca PIERDOMINICI (Université de Macerata), De la scandaleuse liberté en pensée et en parole chez Marguerite Porete

10. Cai JIN (UCA- IHRIM), Uno scandalo dopo l’altro : Lorenzo Valla e lo scandalo alla corte aragonese di Napoli nel 1444

11. Dominique FRATANI (Université de Bordeaux Michel de Montaigne), La “Cène” de Veronese ou l’éloge de la folie

12. Carine ROUDIERE SEBASTIEN (Université de Toulouse Jean Jaurès, Il Laboratorio) Une pierre d’achoppement entre Rabelais et Calvin : le « scandale » comme enjeu de la réception

Débat – Pause

4. Querelles littéraires, anticonformisme et bouleversement social (11h-13h)

13. Donatella BISCONTI (UCA – IHRIM), Leon Battista Alberti e il « Certame coronario » : come fare della grammatica un’arma politica

14. Erika MARTELLI (Université de Parme), Lo scandalo come “règle du jeu” nella vita e nell’opera di Michel Leiris

15. Thierry OZWALD (Université de Limoges), Scandaliser à demi-mot : l’art mériméen de la subversion

16. Elisabeth KERTESZ-VIAL (Université Paris-Est Créteil), Una gran voglia di litigare : Il Gruppo ‘63, Bassani et alii...

Débat – clôture de la 2 ème journée

Samedi 17 avril de 9h à13h

5. Points de non-retour de la représentation (9h-10h30)

17. Francesca GUGLIELMI (Sorbonne Université), Huysmans entre provocation et scandale

18. Elisa REATO (Université Paris-Nanterre), Le scandale de la liberté chez Sartre

19. Maria GIOVANNA STATI (Université de l’Aquila), Provocazione e scandalo nella narrativa di Houellebecq e Siti

20. Irene CACOPARDI (UCA), Ferocità, atrocità e malinconie : il racconto della contemporaneità secondo gli scrittori Cannibali

Débat - Pause

6. Sciences, pseudo-sciences et arts : le regard détourné (11h-13h)

21. Samuel MACAIGNE (Post-doc École Pratique des Hautes Études), Le magnétisme animal : médecine à scandale (1786-1851)

22. Celeste HALLER (Doctorante Université Paris Diderot), Regards noirs : une brève histoire de l’esclandre photographique 23. Francesca VALDINOCI (docteur Université de Florence, Université Paris IV), Il mondo capovolto della discarica : Alexandre, il dandy del pattume, in Les Météores di Michel Tournier

Débat – clôture du colloque

Contact : donatella.bisconti@uca.fr

Comité scientifique / Comitato scientifico

Donatella BISCONTI (UCA – IHRIM)

Daniela FABIANI (Università di Macerata – Dipartimento di Studi Umanistici, Sezione SLAM - Lingue Antiche e Moderne)

Luca PIERDOMINICI (Università di Macerata – Dipartimento di Scienze della Formazione, dei Beni culturali e del Turismo, Sezione PSL – Persona, Società e Linguaggi)

Cristina SCHIAVONE (Università di Macerata – Dipartimento di Studi Umanistici, Sezione SLAM - Lingue Antiche e Moderne)

Ce colloque se déroulera en visioconférence toutes les informations sur http://ihrim.ens-lyon.fr/

IHRIM / UCA Université Clermont-Auvergne / Università degli Studi di Macerata