Jeudi, 23.06.2022



13:30h

Ouverture du colloque



14:00h

Dr. Geraldine Spiekermann (Potsdam): Zur erotischen Wirkung des Tränenmotivs in der bildenden Kunst



14:45h

Dr. Alexandra Ilina (Bukarest): Larmes, amour et vérité dans les lais français des XIIe et XIIIe siècles



15:30h

Prof. Dr. Daniele Maira (Göttingen): Pleurer, s'efféminer: des larmes masculines



Pause café



16:45h

Prof. Dr. Marie Guthmüller (HU Berlin): Saints pleurants. Zur Träne in hagiographischen Texten des 17. Jahrhundert



17:30h

Prof. Dr. Matei Chihaia (Wuppertal): Der Prinz als Rosenstrauch: Realismus und Imagination der Träne in 'Inès de Cordoue'



18:15h

Dr. Lena Schönwälder (Frankfurt am Main): Fruchtbare Tränen: Tränenflut und Weiblichkeit in den contes de fées der Madame d’Aulnoy und Madame de Murat





Vendredi, 24.06.2022



9:00h

Prof. Dr. Christian Grünnagel (Bochum): Tränen in der Novellistik des Siglo de Oro: Cervantes und María de Zayas



09:45h

Dr. Philip Stockbrugger (Frankfurt am Main): Larmes déjà versées et néo-stoïcisme dans la Princesse de Clèves



Pause café



11:00h

Prof. Dr. Christian Moser (Bonn): Erotische Politik der Tränen bei Rousseau und Kleist



11:45h

Prof. Dr. Justus Fetscher (Mannheim): Tränen, Vertrauen. Zur Funktion beweinter Schriftstücke zwischen Rousseau und Kleist



12:30h

Prof. Dr. Peter-André Alt (Berlin): Entgrenzung und Tränenfluss. Zu Goethes Werther und Jacobis Woldemar



Pause midi



14:45h

Prof. em. Michel Delon (Université Paris-Sorbonne): ‘J’aimais jusqu’à ses pleurs que je faisais couler’: la trace des larmes de Junie au tournant des Lumières



15:30 Uhr

Dr. Anne Coudreuse (Université Sorbonne Paris Nord): Les larmes dans Manon Lescaut



Pause café



16:45h

Dr. Christoph Groß (Bochum): Tragische Tränen: Transformationen des Mitleids von Dubos bis de Sade



17:30h

Prof. Dr. Silvia Lorusso (Bari): Sanglots érotiques. Des larmes libertines aux larmes sentimentales







Samedi, 25.06.2022



9:00h

Prof. Dr. Claudia Gronemann (Mannheim): Tropische Tränen: Zur Inszenierung liquider Verhältnisse in Sab (1841) von Gertrudis Gómez de Avellaneda



09:45h

FONTE-Prof. Dr. Claudia Jacobi (HU Berlin): Larmes érotiques chez Francesco Gianni



Pause café



11:00h

Prof. Dr. Fabienne Bercegol (Toulouse): De l'intime au politique: enjeux des larmes dans les premiers romans de George Sand



11:45h

Prof. Dr. Britta Herrmann (Münster): ‘Jede Zähre von ihr, die ihr sein Lied entlockt’. Oder ihm: Zur Wirkungskunst der Erregung



12:30h

Prof. Dr. Carola Hilmes (Frankfurt am Main): „Werther und Charlotte - eine tränenvolle Liebesgeschichte und ihre Transformation in Jules Massenets Werther (1892)



Pause midi



14:45h

Dr. Marie Baudry (Nancy): Pleurer en lisant, ou de la mauvaise lecture au XIXe siècle



15:30h

Dr. Sofina Dembruk (Göttingen): Les machines pleurent aussi: larmes artificielles dans L'Ève future (1886) de Villiers de L'Isle-Adam



16:15h

Dr. Greta Lansen (Mannheim): Les larmes de la courtisane: volupté et pureté chez Balzac et Dumas fils