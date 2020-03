Éric Thierry

La France de Henri IV en Amérique du Nord. De la création de l’Acadie à la fondation de Québec

Paris, Classiques Garnier, coll. Classiques Jaunes, 2020

EAN : 9782406099482

502 pages

16,00 €

Les îles de Sable et de Sainte-Croix, Tadoussac, Port-Royal et Québec sont autant de lieux d'Amérique du Nord où des Français se sont installés. Cette étude richement documentée met en lumière des épisodes oubliés de l’histoire de la Nouvelle France et rappelle que le règne d’Henri IV fut une période d’ouverture au peuple amérindien.

