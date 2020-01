Campus Condorcet (Aubervilliers) - UMR Géographie-cités, salle 3023

Séminaire "Les écritures du géographique" (Campus Condorcet - Aubervilliers)

Entretien avec Marie-Hélène LAFON

La séance du séminaire « Les écritures du géographique » consacrée aux travaux de l’écrivaine Marie-Hélène Lafon aura lieu le vendredi 31 janvier de 10h à 12h sur le site Condorcet à Aubervilliers (salle 3023).

Le séminaire est ouvert et sans inscription.

Marie-Hélène Lafon est écrivaine et professeure de lettres classiques. Elle a publié de nombreux romans et récits. On peut signaler notamment Traversée (2013, Créaphis et 2015, Guérin) et récemment un livre d’entretiens avec Fabrice Lardreau Le pays d’en haut (2019, Arthaud).

Organisation : Pascal Clerc, Olivier Orain et Dylan Simon