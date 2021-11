Adresse : Université Paris Nanterre

Université Paris Nanterre

Bâtiment Max Weber (W), Salle de séminaire 2

Entrée libre (dans la limite des places disponibles)



Le programme « La Fabrique de Noël » reçoit Baillie Tolkien dans le cadre d’une conférence-discussion avec Vincent Ferré

le mardi 7 décembre 2021, de 16h30 à 17h30.



Si J.R.R. Tolkien est surtout connu pour la matière épique du Seigneur des anneaux, il est également un talentueux conteur pour enfants. De 1920 à 1943, il fait à ses fils et à sa fille le cadeau de lettres prétendument écrites par le Père Noël (ou l’un de ses acolytes, notamment l’Ours polaire) et envoyées depuis le Pôle Nord.



Ses Lettres du Père Noël ont été éditées pour la première fois en 1976, sous l’égide de Baillie Tolkien. Publiée en 2004 chez Christian Bourgois, la traduction française de ces vraies lettres inventées est le fait du travail de Gérard-Georges Lemaire, Céline Leroy et Vincent Ferré.



Alors que les Oulipiens publient leurs propres lettres au Père Noël à l’automne 2020 (Cher Père Noël : vraies lettres inventées, Flammarion, 2020), ces lettres écrites par J.R.R. Tolkien offrent l’opportunité de remonter – exactement – un siècle plus tôt, et de mieux appréhender la fonction littéraire et sociale de cette relation épistolaire magico-fictive, – véritable miracle de Noël.



Baillie Tolkien est née au Canada en 1941. Elle fait partie du conseil d’administration du Tolkien Estate et du Tolkien Trust. Après un Master of Arts en langue et littérature anglaises à l’Université d’Oxford, elle est un temps employée comme secrétaire de J.R.R. Tolkien. Elle travaille sur l’index du Seigneur des Anneaux, et se charge de la correspondance de Tolkien avec l’éditeur américain Ballantine qui publie Le Seigneur des Anneaux aux États-Unis. En 1973, à la mort de J.R.R. Tolkien, son mari, Christopher Tolkien, est devenu l’exécuteur littéraire de son père.



Vincent Ferré est professeur de Littérature comparée à l’université Paris Est Créteil (UPEC). Il est également directeur de collection et traducteur des œuvres de J.R.R. Tolkien aux Éditions Christian Bourgois. Son domaine de recherche concerne le roman du XXe siècle, en lien avec la philosophie et la littérature médiévale. Parmi ses ouvrages sur Tolkien, on citera Sur les rivages de la Terre du Milieu (Éditions Christian Bourgois, 2001), Tolkien, trente ans après (Éditions Christian Bourgois, 2004), le Dictionnaire Tolkien (CNRS Éditions, 2012), ainsi que Tolkien, Voyage en Terre du Milieu (BnF Editions / Christian Bourgois éditeur, 2019).