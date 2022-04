Adresse : Université Paris Cité - Site Odéon 75006 et campus Grands Moulins 75013

L’initiative de ce colloque part d’un constat : l’interdisciplinarité est à la fois un objet à la mode, une injonction à laquelle il convient de nous plier pour obtenir le financement de nos recherches, une feuille de route pour la refonte de notre offre de formation, mais aussi pour nombre de nos collègues une pratique scientifique effective et potentiellement un atout majeur pour Université Paris Cité, dont les composantes rassemblent la quasi-totalité des disciplines du paysage académique français.

Toutes ces dimensions méritent d’être pensées simultanément et abordées sous différents angles : institutionnel, épistémologique, praxéologique.

PROGRAMME

Mercredi 8 juin après-midi│Grand Amphithéâtre – 12 rue de l’école de médecine 75006



14h. Ouverture du colloque : Sylvain Moutier (Doyen de la Faculté Sociétés et Humanités), Cécile Badoual (Vice-présidente Formation d’Université Paris Cité), Edouard Kaminski (Vice-président Recherche d’Université Paris Cité)



14h30. Les institutions de l’ESR ont-elles vocation naturelle à être interdisciplinaires ?

Modérateur : Sylvain Moutier, doyen de la Faculté Sociétés & Humanités

Stéphanie Veermesch (INSHS – CNRS)

William Berthomière (HCERES)

Flore Gubert (Fondation Maison des Sciences de l’Homme)

Eric Roditi (Université Paris Cité – Président de la section 70 du CNU)

Jean-Pierre Bourguignon (European Research Council)

Maurice Aymard (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales)



17h30. Scienza nuova : qu’est-ce que l’interdisciplinaire ? (Quand dire n’est pas faire)

Conférence de Maurizio Ferraris (Université de Turin)



Jeudi 9 juin │ Amphithéâtre Buffon – 15 rue Hélène Brion 75013 Paris



10h. D’une fusion à l’autre : vers une université interdisciplinaire ?

Modérateur : Edouard Kaminski, vice-président Recherche d’Université Paris Cité

Rigas Arvanitis (Global Research Institute of Paris)

Rebecca Rogers (La Cité du Genre)

Philippe Ravaud (Institut Santé Publique Paris)

Jérôme Gaillardet (Centre des Politiques de la Terre)

François Métivier (Institut de Physique du Globe)

Gaëlle Charron (Groupe de travail SAHA – Savoirs et Actions à l’Heure de l’Anthropocène)



14h. Ordre et désordre dans les disciplines : ce que les nouveaux objets font aux sciences sociales

Modérateur : Mathieu Arnoux, vice-doyen Recherche de la Faculté Sociétés & Humanités

- Pandémie : José Halloy (Université Paris Cité/LIED), Lisa Carayon (Université Sorbonne Paris Nord/IRIS) et Angélique Palle (Université Paris 1/IRSEM)

- Transitions climat/énergie : Christophe Goupil (Université Paris Cité/LIED), Nadia Maïzi (MINES ParisTech/GIEC)

- Cerveau : Pascale Piolino (Université Paris Cité/VAC), Alberto Bacci (Sorbonne Université/ICM)



17 h. Spiritualités au temps de la pandémie : approches transdisciplinaires

Conférence de Laetitia Atlani-Duault (Institut Covid-19 Ad Memoriam)



Vendredi 10 matin │ Grand Amphithéâtre – 12 rue de l’école de médecine 75006



10h. Entre les disciplines, entre les générations ?

Modératrice : Marie Salaün, vice-doyenne Formation de la Faculté Sociétés & Humanités

Témoignage de doctorantes et doctorants : plus ou moins contraintes et contraints quant à la détermination de leur terrain, de leur objet et de leur démarche, plus ou moins déterminées et déterminés par les aléas d’un itinéraire de recherche qui leur a fait croiser la route d’autres disciplines, plus ou moins tentées et tentés de choisir une voie parfois qualifiée de « disruptive », comment les chercheures et chercheurs en formation considèrent-ils aujourd’hui la transgression des frontières tracées par les institutions disciplinaires ?



Mathilde Kiening (doctorante en CIFRE, rattachée à l’ED450) : La CIFRE en SHS, un enchevêtrement théorico-pratique de disciplines indisciplinées.

Diane Foltzer (LIRAES - ED 262) : La culpabilité : une notion de psychologie ou de gestion ?

Nathalie Portilla (URMIS - ED 623) : Ceci n’est pas une discipline

Laurie Genet (CERLIS - ED 623) : Un doctorat en sciences de l’éducation : trouver l’équilibre entre les disciplines ?

Thibault Chassereau (LIED - ED563), Marie-Cécile Dupas (Spatial Epidemiology Lab - ULBruxelles), Ghid Karam (LIED - ED564), Clara Ledoux (LIED - ED563), Francesca Sanna (Lab'Urba - UPEC, chercheuse associée LIED ) : L’expérience de thèse au sein d’un laboratoire interdisciplinaire

Jean-Baptiste Lamontre (HTL - ED 622) : Classer les langues et les hommes — L’œuvre de Brian H. Hodgson (1801-1894), diplomate et polymathe

Maud Druais (URMIS - ED 624) : Entre stimulation intellectuelle, contraintes épistémologiques et appréhension de l’illégitimité : naviguer entre les disciplines