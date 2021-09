Enseigner à lire, apprendre à lire à l’université ? Approches de l’écrit et pratiques d’enseignement

Colloque 2021 du Centre interdisciplinaire d'étude des littératures (CIEL)

de l'Université de Lausanne

Jeudi 7 octobre 2021 - 9h00 au Vendredi 8 octobre 2021 - 17h00 - Anthropole - A définir

Programme

Jeudi 7 octobre 2021 | Lieu à définir

09h00 | Mot d'introduction

Comité d'organisation

Prof. Kirsten Stirling, Vice-doyenne de la Faculté des lettres

09h30 | Présentation des résultats de l'enquête UNIL

Camille Schaer (UNIL, CIEL), Vanessa Glauser (UNIL, CIEL) et Jean-Philippe Maitre (HEP Lausanne)

10h30 pause café

11h00 | Christophe Ronveaux (Université de Genève)

"Discipliner" le sujet lecteur par la littérature, de l’école enfantine à l’Université

12h00 pause déjeuner

13h30 | Table ronde: Qu'est-ce que la "lecture littéraire" et comment l'enseigner? (animée par Chiara Bemporad, HEP Lausanne)

Suzanne Richard (Université de Sherbrooke)

Carmen Cristea (Dawson College, Montréal)

Romain Bionda (UNIL)

Christophe Ronveaux (Université de Genève)

14h30 pause café

15h00 | Table ronde: Émotions dans le texte et/ou dans la lecture (animée par Vanessa Glauser)

Lucas Haensler (Sorbonne Université)

Christian Elben, Elias Zimmermann et Hans Georg von Arburg (UNIL)

Anne-Claire Marpeau (CERCC, Lyon/FHIS, Vancouver, et lycée Jean Renoir, Munich)

16h00 | Elizabeth Bernhardt (Université de Stanford)

The Challenge of Understanding Literary Texts in a Second Language

Vendredi 8 octobre 2021 | Lieu à définir

09h00 | Table-ronde: Trois enquêtes sur le rapport à la lecture dans le cadre universitaire (animée par Christiane Blaser)

Camille Schaer, Jean-Philippe Maitre et Vanessa Glauser (UNIL)

Chiara Bemborad et Gaspard Turin (HEP et UNIL)

Consortium HÉLangue (Hautes Écoles et Pôle académique de Bruxelles)

10h00 pause café

10h30 | Christiane Blaser (Université de Sherbrooke)

Former les étudiantes et étudiants en éducation à la littératie universitaire: le cas de l’Université de Sherbrooke

11h30 | Table ronde: Lecture de textes critiques et théoriques (animée par Jean-Philippe Maitre)

Francesco Gregorio (UNIL)

Marie-Christine Pollet et Carole Glorieux (Université Libre de Bruxelles)

Matthieu Merhan (Université de Genève)

Jean-François Rouet (Université de Poitiers, CNRS)

12h30 pause déjeuner

14h00 | Jean-François Rouet (Université de Poitiers, CNRS)

"Apprendre à lire comme un chercheur”: Les dimensions cognitives de la lecture académique et leur acquisition

15h00 | Table ronde: Lire-écrire du secondaire II à l’Université (animée par Camille Schaer)

Camille Domeniconi (Gymnase de Provence)

Yves Erard (UNIL)

Anne-Claire Marpeau (CERCC, Lyon/FHIS, Vancouver, et lycée Jean Renoir, Munich)

Houa Belhocine (Université Aix-Marseille)

Christiane Blaser (Université de Sherbrooke)