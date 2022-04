Adresse : Centre Saint-Charles (Paris 1)

Journées d’études doctorales

ED APESA / Institut ACTE



Engagements : enjeux méthodologiques, esthétiques et pratiques



Paris, les 9 et 10 mai 2022

Centre Saint-Charles - Salle 440 - Ecole des Arts de la Sorbonne

47, rue des bergers, 75015

Salle 440

Lundi 9 mai



9h00 - accueil

9h30 - Intro



Interroger les images contemporaines

Modération : José Moure



09h45 – Tracer “l’île en anneau” : l’engagement écocritique à travers les films de Haruka Komori, Natsumi Seo et Ryusuke Hamaguchi - Aya Motegi (Cinéma, Université Sorbonne Paris Cité)

10h15 – Le ralenti dans les blockbusters hollywoodiens contemporains au personnage principal féminin : un exemple d’articulation entre approches esthétique et gender - Anaëlle Liégeois-de Paz (Cinéma, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne)

10h45 - Discussion et pause



Modération : Sarah Leperchey



11h30 – Lecture du ballet Casta Diva de Maurice Béjart, au prisme de la controverse autour de l'engagement et des “académo-militants” - Wakako Tanabe (Esthétique, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne)

12h00 – “Ne soyez plus spectateur, devenez agitateur !” : l’art contemporain après Occupy Wall Street, origine zéro ? - Ingrid Luquet Gad (Arts et théorie des médias, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne)

12h30 Discussion



13h - Déjeuner



Engagements/désengagements : la figure de l’artiste dans le monde, d’hier et d’aujourd’hui

Modération : Massimo Olivero



15h00 – (Dés)engagements : la soustraction comme expression politique dans les premiers films de Vittorio De Seta - Alessandro Cariello (Cinéma, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne)

15h30 – La carrière tardive de Juliette Binoche : vers un certain engagement (féministe, anti-âgiste, social) - Aurélien Gras (Cinéma, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne)

16h00 – La peinture aujourd’hui : un art nécessairement réactionnaire ? - Chloé Persillet (Arts plastiques, Université Paul-Valéry Montpellier 3)



16h30 Discussion et pause

18h00 Apéritif dinatoire à la Grenouille bleue



20h30 Projection de Fragile (2021) de Emma Benestan au Chaplin Saint-Lambert. Séance animée par Salima Tenfiche, doctorante et auteure de Beurettes, un fantasme français (avec Sarah Diffalah, ed Point, 2021)



Mardi 10 mai



09h30 accueil



Défaire les querelles

Modération : Vincent Amiel



10h00 – Autobiographie raisonnée d’une rencontre tardive avec trois critiques et chercheuses en cinéma : Michèle Firk (1937-1968), Geneviève Sellier (1949-) et Ginette Vincendeau (1948-) - Occitane Lacurie (Esthétique, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne)

10h30 – De l’objectivité dans les études décoloniales, entre mise à distance et adhésion aux théories anticolonialistes - Marie Coquille-Chambel (Esthétique, Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis)

11h00 Discussion et pause

Modération : Caroline San Martin



11h30 – Surmonter l’approche synoptique : l’engagement dans la recherche à l’épreuve du contexte médiatico-politique - Wladislas Aulner (Cinéma, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne)

12h00 – Engagement collectif : ARQ, études de genre et histoire de l’art - Marion Cazaux (Histoire de l’art, Université de Pau et des pays de l’Adour) et Quentin Petit Dit Duhal (Histoire de l’art, Université Paris-Nanterre)

12h30 Discussion et pause déjeuner





Du témoin et de l’archive : formes et gestes des cinémas politiques

Modération : Camille Bui



14h30 – Pratiques de l’autocritique : Godard, Marker, le cinéma direct et nous - Federico Lancialonga (Cinéma, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne)

15h00 – Le cinéma d'archive comme engagement historique : de la biopolitique vers l'éclair photogénique dans le film 48 - Nicholas Andueza (Histoire, Université Fédérale de Rio de Janeiro - Université Paris 1 Panthéon Sorbonne)

15h30 – Engagements pour l’Histoire, cinémas d’engagement : entre Rithy Panh et Wang Bing, quelle place pour le chercheur ? - Alexandra Szuyska (Cinéma, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne)

16h00 Discussion et pause



16h45 Conclusion – Hélène Fleckinger (MCF, Université Paris 8 Vincennes - Saint-Denis)



18h00 - Fin des journées

Comité scientifique/d’organisation :

Wladislas Aulner, Catarina Bassotti, Camille Bui, Alessandro Cariello, Clément Dumas, Barbara Fougère, Cécile Gornet, Aurélien Gras, Hayk Paul Hambartsum, Occitane Lacurie, Federico Lancialonga, Sarah Leperchey, Anaëlle Liégeois-de Paz, Massimo Olivero, Caroline San Martin, Joy Séror.