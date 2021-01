Emmanuelle Prak-Derrington,

Magies de la répéttition,

Préface de Claude Hagège

ENS Éditions, collection "Langages", 2021.

EAN13 : 9791036202704.

Les battements du cœur, l'alternance des jours et des saisons, les lundis matins… Notre vie est faite de répétitions. Qu’en est-il de la répétition dans le langage ? Longtemps délaissée, la répétition verbale est aujourd’hui traitée dans de nombreuses études qui en abordent chacune un aspect particulier : approche en fonction des figures, des auteurs, des textes ou des genres de discours. C’est l’apport et l’originalité de cet ouvrage de présenter pour la première fois une définition unitaire. Qu’est-ce qui change quand des sons, des mots, des phrases sont dits plusieurs fois ? En quoi la parole sert-elle autre chose que la transmission d’informations ? Pourquoi la répétition est-elle utilisée dans les pratiques poétiques, politiques, religieuses et magiques ? Ce sont ces questions et bien d’autres que l’auteure, qui réfléchit et écrit depuis des années sur la répétition verbale, aborde et éclaire dans cet ouvrage. Écrit dans une perspective largement interdisciplinaire, ce livre s’adresse au-delà des linguistes à tous ceux et celles qui dans les sciences humaines s’intéressent au pouvoir des mots.

Table des matières

Préface

Prologue

Introduction

Première partie. La répétition figurale

Chapitre 1. La répétition verbale

1. Critères de différenciation

2. Répétition en langue vs répétition en discours

3. Répétition sémantique et répétition formelle

Chapitre 2. La signifiance de la répétition

1. Dualité du signe linguistique

2. Deux signifiances pour l'énonciation

3. Une signifiance de l'évocation

Chapitre 3. La répétition comme Gestalt

1. De la répétition intentionnelle à la répétition figurale

2. La figure, un concept migrateur

3. Le gestaltisme ou la structuration du champ perceptif

4. Les formes-sens de la répétition

5. La répétition réticulaire

Chapitre 4. La cohésion rythmique

1. Le temps linéaire du syntagme

2. Paradigmatisations in praesentia : la mise en suspens du linéaire

3. Terminologie : « rythme » et « cohésion rythmique »

4. L'exemple des discours politiques

5. De l'iconicité son et sens

Deuxième partie. La répétition performative

Chapitre 5. La litanie à travers les genres de discours

1. La réception négative de la litanie dans les discours non religieux

2. Pour une approche performative

3. La scène litanique, scène de l'extraordinaire

4. Les actes déclaratifs

5. Les actes promissifs

Chapitre 6. Performance et performativité

1. La performance vocale

2. Vers une performativité originelle

3. L’exemple de « I have a dream »

Chapitre 7. La réduplication

1. Des origines de la réduplication

2. Réduplication en langue et en discours

3. La réduplication, geste verbo-vocal

Chapitre 8. L’incantation. Une approche interdisciplinaire

1. Entre parole et chant : la répétition rituelle

2. Le pouvoir de conversion de la répétition

3. Le seuil de la triplication

Conclusion. Entre parole et geste, la répétition

1. La répétition, modalité de l’incarnation

2. Des formes et fonctions de l’incarnation

3. Perspectives : répétition et citation

Liste des ressources utilisées pour les exemples

Bibliographie

Index des noms propres

Index des matières

Table des illustrations.