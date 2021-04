Émile, Premières versions

Rencontre Zoom de la Société Jean-Jacques Rousseau

Vendredi 16 avril à 18h00 (CET)



Dans le cadre de la publication du tome XI A des Œuvres complètes de J.-J. Rousseau aux éditions Classiques Garnier, retrouvez les éditeurs Bruno Bernardi, Bernard Gittler et James Swenson pour un entretien Zoom le vendredi 16 avril à 18h00 (CET).

Pour recevoir une invitation Zoom, écrivez à rousseaumsfavre@gmail.com



Cette édition, la première complète des Manuscrits Favre de l'Émile, renouvelle l'histoire de l'œuvre centrale de Rousseau. L’édition génétique de ces manuscrits, en large part inédits, éclaire la démarche d’invention littéraire et conceptuelle de Rousseau, en montrant comment il met progressivement en place le double régime théorique et narratif qui structure l’Émile et, page après page, précise sa rédaction.