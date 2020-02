Elseneur n° 34 : J.-H. Rosny aîné

Textes réunis et présentés par Brigitte Diaz et Clément Hummel

Presses universitaires de Caen, 2020.

204 p.

15 €

ISBN : 978-2-84133-956-3

Porté par une « passion poétique » pour les sciences, J.-H. Rosny aîné (1856-1940) a voulu faire du roman le lieu d’une nouvelle compréhension du monde et de l’histoire de l’humanité. Méditations scientifiques tout autant que productions de l’imaginaire, ses romans, hybrides et pluriels, ont ouvert la voie dès le début du XXe siècle à une littérature promise à un grand succès : celle de la science-fiction et de la fantasy. Les articles rassemblés dans ce volume témoignent de l’étonnante variété d’une œuvre où science et poésie conjuguent constamment leurs savoirs et leurs effets. Ils mettent en lumière le regard panoramique que Rosny a voulu porter sur l’histoire de l’humanité, de ses origines jusqu’à sa fin annoncée.

