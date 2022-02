L'ouvrage propose un nouveau modèle narratif et culturel que défini « toledot horizontales » et qui peut être utilisé comme un filtre de lecture pour une série de pratiques littéraires et artistiques dans la littérature hébraïque et l'art israélien contemporain. Ce modèle intègre l'inscription dans un contexte culturel avec la recherche et la création d'une ligne généalogique qui n'est plus linéaire, hiérarchique et prescriptive, mais horizontale et donc faite de rencontres, de la reconnaissance de soi dans les histoires des autres.

Les toledot horizontales sont donc développées comme une pratique de narration de soi et de l'autre, en particulier l'autre dont l'histoire a été supprimée dans la recherche de symboles universels. Des histoires horizontales, donc, qui deviennent des récits et une histoire, créant une famille dans laquelle se reconnaître, accueillir et se sentir accueilli.e.s.

Trois exemples ont été choisis pour illustrer les différentes formes que ces toledots horizontales peuvent prendre. Dans le premier chapitre, à travers une sélection de textes de la poétesse Miriam Oren, on introduit la notion de rencontre avec l'autre et son histoire méconnue comme moyen de découverte de soi qui produit un double mouvement d’inscription et redéfinition de cette généalogie.

Le deuxième chapitre aborde la notion de rencontre telle qu'elle s'exprime dans la production poétique de Bracha Serri en abordant la pratique du pseudonyme en tant que dispositif pour raconter l’histoire d’un autre dont on ne connait que le nom. Cet outil est mis en contexte par rapport à la définition d’un je poétique ancré dans un corps qui défies explicitement les modèles connus de construction de soi.

Le troisième et dernier chapitre est consacré à l'artiste israélienne Michal Heiman et développe le thème de la définition du soi à travers l'autre comme une réflexion sur les modèles interprétatifs et visuels disponibles afin d’en souligner le caractère prescriptif dans le but de libérer les voix individuelles supprimées par l'utilisation de ces modèles.

Le parcours décrit à travers ces trois voix et celles que ces créatrices évoquent à leur tour se construit donc par récits individuels qui n'entendent représenter autre chose qu'eux-mêmes et le scandale de leur singularité.

Indice



1. Introduzione



2. «Una trama impalpabile che va in cerca del suo racconto»:Miriam Oren e la nuova Eva



3. «Sapere chi sono e come mi chiamo»:Bracha Serri e il corpo in frammenti



4. Attaccare e salvare. Michal Heiman in ascolto dell’altra.



5. Conclusioni