Le chaos, la turbulence et la catastrophe sont inscrits au coeur de la fiction de William Boyd et de Martin Amis, et concourent tous à la représentation de l'homme et de la société. Dans la fiction de ces deux auteurs postmodernes, la vie humaine et les sciences obéissent aux mêmes principes que ceux énoncés ci-dessus. Il en ressort une représentation du chronotope de la crise. En effet, les personnages de leurs romans respectifs vivent toutes sortes de crises. Les récits de Boyd et d'Amis procèdent ainsi à l'écriture d'une « biofiction » de l'homme moderne, avec des trames « fractales » et des « intrigues incertaines » qui rendent mieux compte du chaos qui gouverne l'existence de ce dernier.

El Hadji Cheikh Kandji est professeur titulaire au Département d'Études Anglophones de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal.

Préface du Pr Souleymane Bachir Diagne.