Edward Bizub,

Borges en dédale. Cosmos et chaos ou le double héritage

MētisPresses, collection "Voltige Libre", 2020.

EAN13 : 9782940563760.

Une découverte au hasard d’une promenade vénitienne peut bien vous amener à vous perdre dans un étrange labyrinthe. Il se trouve derrière une abbaye située sur l’île de San Giorgio. Un nom est inscrit en son centre :

B – O – R – G – E – S.

Les thèmes principaux de l’écrivain y sont également inscrits à l’aide des images placées aux différents endroits de cette construction: on peut distinguer un tigre, un miroir, un sablier. À l’extrême droite du dédale est dessiné un signe qui, à lui tout seul, résume en grande partie la thématique principale de l’œuvre: un point d’interrogation. Ce signe, telle une épée de Damoclès suspendue au-dessus du parcours, met le lecteur en garde sur l’incertitude qui pèse sur chaque énoncé borgésien.

Table des matières

Minotaure ou dragon | 12

Avant-propos

Fil d’Ariane: quelques étapes | 16

Défi lancé au lecteur | 24

Introduction

En avant ou en arrière / Aura controversée / Vivance / Quel Borges? Histoire de guillemets

L’enfance à Palermo: creuset du conflit | 38

Chapitre premier

L’infans aux prises avec la parole / La lignée Acevedo / La voix du père / Clivage honteux / Un quartier scindé / L’horreur sacrée / Égaré en métaphysique / L’orange idéale / Passions et phobies / Traduction

Le séjour genevois | 78

Chapitre 2

Raison d’être du séjour / Un manque comblé et deux péchés mignons / Camarades et esprit révolutionnaire / La littérature anglaise / La littérature allemande / Les deux Whitman / Vie sentimentale / Le fantôme de l’homme / Rencontre et interrogatoire / Le secret de la «place Dufour» / Secret de famille / Genève vue de loin / Contraste / Distance grandissante

Retour à Buenos Aires: revirements | 128

Chapitre 3

Orientation initiatique à Buenos Aires / Retour d’exil / Cosmos et chaos / Ferveur et révolte / Nostalgie / Les bagarreurs / L’univers des cuchilleros, «joueurs de couteau» / La danse des couteaux / Un récit suspect / Accident révélateur / Le défi du double / L’Intruse / L’écrivain démasqué / Héritage suisse: la conversion jungienne / Le théâtre secret / Tigre / Motifs antagoniques / Un nouveau revirement: l’appel anglo-saxon

Retrouvailles avec Genève | 202

Chapitre 4

Liens permanents / Au bout du labyrinthe: la promesse / Genève métamorphosée / La Fondation Bodmer: trente ans après / La cloche / La pierre tombale anglo-saxonne

Remerciements | 226

