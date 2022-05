Adresse : Bibliothèque Sainte-Geneviève, Salle de lecture de la Bibliothèque Nordique (6, rue Valette, 75 005 Paris)

Jeudi 9 juin 2022

Matin

9h00 Isabelle Diu (BLJD) et Serge Linarès (Université Sorbonne Nouvelle) : Mot d’ouverture



Éditeurs de circonstance (sous la présidence de Laurence Campa)

9h15 Marie-Paule Berranger (Université Sorbonne Nouvelle) : « La bourlingue éditoriale de Blaise Cendrars. Des Pâques aux “Poésies (presque) complètes” »

9h45 Antoine Poisson (Université Sorbonne Nouvelle) : « “Je n’aurai jamais ma main” (Rimbaud) : André Breton, poète et éditeur malgré lui »

10h15-11h Discussion et pause



Éditeurs de métier (sous la présidence d’Isabelle Diu)

11h00 Bérénice Stoll (BnF) : « PAB : le livre en jeu »

11h30 Sophie Lesiewicz (INHA) : « Éditions GLM, “les mots traités en seigneur” »

12h00-12h15 Discussion



Après-midi

La « mise à livre » de la poésie (sous la présidence de Luigi Magno)

14h30 Lénaïg Cariou (Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis), « “Le corps physique du livre”. Matière et matérialisme dans l'aventure poético-éditoriale Orange Export Limited. »

15h00 Anne-Christine Royère (Université de Reims Campagne-Ardennes) : « Spectacularité et spécularité dans les “livres de poète” de Pierre Lecuire »

15h30-16h15 Discussion et pause



Collections particulières (sous la présidence d’Anne-Christine Royère)

16h15 Luigi Magno (Università degli Studi di Roma Tre) : « “Il y a prose et prose”. Denis Roche éditeur »

16h45 Serge Linarès (Université Sorbonne Nouvelle) : « Bernard Noël éditeur, ou la “volonté d’une articulation généralisée” »

17h15 Marie Frisson (ENS-Ulm) : « “Ce qui nous relie” : Claude Esteban et la collection “Poésie” de Flammarion »

17h45-18h Discussion



Vendredi 10 juin 2022

Matin

Le livre en résistance (sous la présidence de Marie-Paule Berranger)

9h30 Mathilde Labbé (Nantes Université) : « Pierre Seghers, éditeur anthologiste »

10h00 Adrien Cavallaro (Université Grenoble Alpes) : « Dianes éditoriales : Aragon et La Bibliothèque française »

10h30-11h15 Discussion et pause



Passeurs de langues et d’images (sous la présidence d’Adrien Cavallaro)

11h15 Andrea Schellino (Università degli Studi di Roma Tre) : « Sauver de la mort : poésie et édition selon Gilbert Lely »

11h45 Émilie Pons (ENS de Lyon) : « Jacques Dupin. De l’encre, faire surgir (à) la lumière, dans l’entrelacement des voix et des gestes »

12h15-12h30 Discussion



Après-midi

D’un siècle l’autre (sous la présidence de Serge Linarès)

14h30 Julien Schuh (Université Paris Nanterre) : « Le devenir-éditeur des poètes : autour d’Alfred Jarry »

15h00 Pierre Grouix (Université Sorbonne Nouvelle) : « Allégeance à l’élégance. Guy Goffette et le monde éditorial »

15h30-16h30 Table ronde animée par Christophe Langlois (BLDJ) avec les poètes-éditeurs Guy Goffette, Yves Di Manno et Jean-Baptiste Para



*

Organisateurs

Isabelle Diu (Bibliothèque littéraire Jacques Doucet)

Serge Linarès (Université Sorbonne Nouvelle, UMR THALIM)

Pour assister au colloque ou le suivre à distance, écrire à : edition.poesie@gmail.com