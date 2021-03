Visioconférence (Université d'Artois, Arras)

« ÉCRITURES DE LA DISPARITION DANS LES ARTS »

Journée d'étude doctorale organisée par Aliénor Fernandez et Laura Lahaye Vantroyen,

Équipe Praxis et Esthétique des Arts,

Centre Textes et Cultures de l'Université d'Artois, Arras

La journée d'étude se tiendra le 30 mars 2021 en visioconférence.

Inscription pour recevoir le lien zoom via l'une des deux adresses mails suivantes :

laura.lahayevantroyen@gmail.com et fernandezalienor@gmail.com

L’objectif de cette journée d’étude est de fédérer des doctorant.e.s et docteur.e.s en arts autour du motif de la disparition et de ses enjeux pratiques, esthétiques, éthiques et politiques dans les arts. De la disparition dans les arts aux arts menacés par la disparition, il s’agira de poser les jalons d’une réflexion qui passe par une confrontation des disciplines artistiques et une pensée de la créa- tion, de sa praxis comme de son devenir.

La question de la disparition et/ou de la tentation de la disparition, quand il ne s’agit pas d’un combat contre la disparition concerne de multiples façons les écritures dramatiques, scéniques, visuelles, plastiques, sonores et musicales. De quelles manières les arts regardent-ils (ou sont-ils regardés par) la disparition ? Comment les arts dramatisent-ils la disparition, le retrait également, la perte aussi, ou encore l’absence ? Qu’est-ce que cela produit en retour sur eux ?

PROGRAMME

9h00 - Accueil des participant.es, ouverture de la salle d’attente Zoom

9h05 - Ouverture, Sandrine Le Pors (co-directrice de l’équipe Praxis et Esthétique des Arts Université d'Artois) : « Du fading aux tentations de la disparition »

Session 1 - La disparition à l'œuvre : entre oubli et mémoire

(Présidence Amandine Mercier, MCF, Université d'Artois)

9h15 - Introduction, Aliénor Fernandez et Laura Lahaye Vantroyen, organisatrices de la journée d'étude

9h40 - Laura Marc (Doctorante en Arts & Médias, IRET, Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3) : « La disparition en architecture théâtrale, au delà de l’éphémère »

10h05 - Aliénor Fernandez (Doctorante en Arts - Arts de la scène, Praxis et Esthétique des Arts, Textes et Cultures, Université d’Artois) : « Mémoire du deuil et figuration de l’absence dans le théâtre de Mohamed El Khatib »

10h30 - Jean-Baptiste Richard (Docteur en Arts - Arts du spectacle, Université Polytechnique Hauts-de-France) : « Pour une approche des spectacles après l’oubli »

10h55 - 11h20 - Temps d’échange et pause

Session 2 - Bords et débords de la disparition

(Présidence Sandrine Le Pors, MCF, HDR, Université d'Artois)

11h25 - Thibault Fayner (MCF en Arts du spectacle, FoReLLIS, Université de Poitiers) : « Disparaître et (se) réapparaître. Étude du motif de la disparition dans l’œuvre de Pauline Peyrade »

11h50 - Laura Lahaye Vantroyen (Doctorante en Arts - Arts de la scène, Praxis et Esthétique des Arts, Textes et Cultures, Université d’Artois) : « Écriture du trouble et éviction du vivant dans les drames de l'eau contemporains »

12h15 - 13h15 - Pause déjeuner

13h20 - Cécile Delignou (Doctorante en Études cinématographique, Université de Montréal) : « L’altération vidéographique : pour une spatialité de l’apparition-disparition »

13h45 - Temps d’échange

Session 3 - Corps absents, figures spectrales

(Présidence Julie Assouly, MCF, Université d'Artois) )

14h00 - Shirley Niclais (Docteure en Histoire et Sémiologie du Texte et de l’Image de l’Université Paris-Diderot, Textes et Cultures, enseignante contractuelle Université d'Artois) : « Hantise de la disparition. Quand Derrida se demandait si la marionnette était un spectre comme un autre »

14h25 - Rosanna Gangemi (Doctorante en Philosophie de l'art en Études germaniques, Université libre de Bruxelles / Université Sorbonne Nouvelle Paris 3) : « IN ABSENTIA. Une approche à l'œuvre filmique et à la contribution théorique des frères Dardenne à partir de la présence du corps absent »

14h50 - 15h15 - Temps d'échange et pause

15h20 - Emilie Combes (Docteure en Littératures françaises, LIRA, Université Sorbonne Nouvelle-Paris 3) : « Angoisse de la déréliction et figurations de la mort dans le théâtre de Fernando Arrabal »

15h45 - Sihem Ben Ahmed (Doctorante en Arts - Arts de la scène, Praxis et Esthétique des Arts, Textes et Cultures, Université d’Artois) : « Angelica Liddell et le deuil interminable »

16h10 - Temps d’échange et conclusion.