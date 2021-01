Écriture Créative en Formations, enjeux épistémologiques et méthodologie de recherche (Cergy, en ligne)

CY Cergy Paris Université (accès à distance)

Le groupe de recherche "Écriture Créative en Formations : enjeux épistémologiques et méthodologie de recherche", soutenu par l’Initiative d’excellence Paris // Seine, vous invite à son bilan, qui aura lieu à distance, le 6 janvier 2021, à partir de 10h.

Programme

10h-12h15 :

- introduction par AMarie Petitjean

- Violaine Houdart-Merot : Enjeux et malentendus autour de la recherche-création universitaire

- Adrien Chapel et Chantal Lapeyre : Actes de recherche-création : de quels méthodes et savoirs peut-on rendre compte ? Témoignage d'un doctorant et son encadrant à mi-parcours de thèse

- Virginie Gautier : Penser la temporalité de la création pour mettre en évidence les circulations entre création et recherche

13h30-16h :

- Corinne Blanchaud : Former à la génétique et la réécriture, vers une com-préhension de l'œuvre : un étrange laboratoire expérimental

- Peggy Pacini : Le cut-up: de la technique à la pratique, retour sur une expérience

- AMarie Petitjean : Méthodes heuristiques en recherche-création : distance réflexive ou immersion ?

discussion et bilan.

Informations et accès : http://episte.fr/spip.php?article108

