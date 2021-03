Écrire pour elles. Dramaturges et spectatrices en Angleterre et en France - XVI e et XVII e s. (Univ. de Haute-Alsace, en ligne)

Université de Haute-Alsace

Écrire pour elles.

Dramaturges et spectatrices en Angleterre et en France - XVIe et XVIIe siècles

Université de Haute-Alsace, en ligne

Des commedie erudite aux drames de l’honneur espagnols, des tragédies galantes françaises aux she-tragedies de la fin du XVIIe siècle, la réception féminine semble exercer une influence déterminante sur la production dramatique européenne. Les spectatrices constituent en effet une part importante du public des théâtres des XVIe et XVIIe siècles. Mais dans quelle mesure le théâtre de la première modernité s’adresse-t-il véritablement aux femmes ? Le colloque propose d’étudier en détail les rapports entretenus par les dramaturges anglais et français avec leur public féminin afin d’éclairer les liens entre création et réception et de mieux comprendre le rôle joué par une catégorie du public encore assez mal connue.

Les langues du colloque sont le français et l’anglais.

JEUDI 18 MARS

14h : Ouverture du colloque par Véronique Lochert (Université de Haute-Alsace), Lise Michel (Université de Lausanne) et Clotilde Thouret (Université de Lorraine)

14h30-16h00 À la recherche des spectatrices

Christine Sukic (Université de Reims Champagne-Ardenne)

“Take here this prospective” : les masques de Samuel Daniel, miroirs de la spectatrice ?

Jean-Christophe Mayer (CNRS et Université Paul Valéry-Montpellier 3)

Le lectorat féminin des premières œuvres imprimées de Shakespeare (XVIIe-XVIIIe siècles)

Sylvaine Guyot (Harvard University)

La Palatine, spectatrice paradigmatique ?

16h30-17h30

Yan Brailowsky (Université Paris Nanterre)

“Fright the ladies out of their wits”: gendered passion and the English stage

Jean Marsden (University of Connecticut)

Who was that Masked Woman? Female Audiences and the Restoration Theatre

VENDREDI 19 MARS

14h30-16h Genre et genres

Line Cottegnies (Sorbonne Université)

La pastorale dramatique est-elle un genre féminin en Angleterre au XVIIe siècle ?

Flavie Kerautret (Université Bretagne Sud)

“Ce discours n’est pas pour votre regard, mes Dames” : les adresses au féminin dans les prologues de Bruscambille

Coline Piot (Lycée Jean Rostand, Villepinte)

L’argument de “l’honnêteté des spectatrices” dans les discours sur la comédie des années 1660 en France

16h30-17h30 Des pièces pour elles

Rebecca Yearling (Keele University)

Experimental plays, conventional endings: gender normativity and the female spectator of Shirley’s The Doubtful Heir

Claude Bourqui (Université de Fribourg)

Corneille, 1663 : une Sophonisbe “pour les dames”

