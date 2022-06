Adresse : Université Rennes 2

Écrire l'impuissance au 19e siècle : corps, genre, pouvoir

9-10 juin 2022

Université Rennes 2 / Campus Villejan / UFR ALC / Espace Recherche

Organisation : Xavier Bourdenet

Jeudi 9 juin



14h00 : Accueil des participants



14h15 : Christine Ferlampin-Acher (directrice du CELLAM) : ouverture / Xavier Bourdenet (université Rennes 2) : Introduction



14h30-15h00 : Fabio Vasarri (université de Cagliari) : « Aloys ou comment renouveler le récit d’impuissance »



15h00-15h30 : Damien Zanone (université Paris Est Créteil) : « La femme de l’impuissant : une figure-type ? Sur La Muse du département de Balzac »

15h30 : discussion et pause



16h15-16h45 : Esther Pinon (université Rennes 2) : « La carpe et la couleuvre : puissance et impuissance des abbés dans l’œuvre de Musset »

Vendredi 10 juin : matinée

9h30-10h00 : Jean-Marie Roulin (université de Saint-Étienne) : « L’érection de l’eunuque : impuissance du politique dans l’Histoire de la Révolution française de Michelet »



10h00-10h30 : Nicoletta Agresta (université de Salerne) : « Physiologie de l’impuissant sous le Second Empire : la critique inusuelle d’Émile Zola »



10h30 : discussion et pause



11h15-11h45 : Sophie-Valentine Borloz (université de Lausanne) : « Inspirer ou expirer. La stimulation olfactive, entre désir et dilapidation »



11h45 : discussion

Vendredi 10 juin : après-midi

14h00-14h30 : Andrew Counter (New College, université d’Oxford) : « Impuissance et guerre des sexes dans les années 1830 »



14h30-15h00 : Francesco Spandri (université Roma 3) : « Spéculer sur les “produits de la pensée” : l’écrivain selon Balzac, entre puissance et vulnérabilité »



15h00-15h30 : Émilie Piton-Foucault (Lycée Bertrand d’Argentré / CELLAM) : « La puissance michelangelesque comme modèle d’écriture (Zola) »



15h30 : discussion

Comité scientifique : Fabienne Bercegol (université Toulouse II / Jean Jaurès), Xavier Bourdenet (université Rennes 2), Andrew Counter (New College, Oxford), Daniele Maira (université Göttingen), Jean-Marie Roulin (université Jean Monnet / Saint-Etienne), Fabio Vasarri (université Cagliari)