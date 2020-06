Écrire les blessures de l’enfance. Inscription du trauma dans la littérature contemporaine au féminin,

Valérie Dusaillant-Fernandes

New York, Bern, Berlin, Bruxelles, Oxford, Wien: Peter Lang, 2020, collection "286 p.", 2020.

EAN13 : 9781433172403.

À la croisée de la littérature, de l’analyse du discours, de la psychanalyse, de la psychologie et des théories sur le trauma, Écrire les Blessures de l’enfance. Inscription du trauma dans la littérature contemporaine au féminin explore en détail l’inscription textuelle des traumas de l’enfance à travers l’étude d’œuvres autobiographiques et autofictionnelles d’auteures reconnues telles que Chantal Chawaf, Chloé Delaume, Marguerite Duras, Marie Nimier aux côtés de nouvelles voix comme Béatrice de Jurquet et Colette Mainguy. Vers quelles stratégies textuelles et quels procédés littéraires se tourner pour témoigner de la nature obsessionnelle du trauma? Le passage à l’écriture et à la remémoration des souvenirs permet-il à l’écrivaine de sortir de l’impasse mentale causée par l’événement traumatique? Cet ouvrage examine différentes représentations du trauma et propose de nouvelles perspectives ainsi que des réponses et des réflexions sur cet aspect de l’écriture des femmes qui s'avère être un espace propice pour révéler des histoires de honte, de culpabilité et de violence.

Table des matières

Abréviations

Introduction: Trauma, écriture et récit d'enfance

Première partie: Carence affective, coups, violence meurtrière

Deuxième partie: Les marques de l'inceste

Troisième partie: La perte d'un ou des parents

Conclusion

Valérie Dusaillant-Fernandes est titulaire d’un doctorat en études françaises de l’Université de Toronto. Elle est professeure agrégée en littératures française et francophone des XXe et XXIe siècles, Université de Waterloo, Canada. Elle a codirigé et publié un ouvrage collectif intitulé La répétition dans les textes littéraires du Moyen Âge à nos jours (Peter Lang, 2020).

