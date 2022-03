Programme

Eleonora Buono

Università di Bologna

Des hommes contre l’État : La pensée politique de William Stanley Jevons et l’héritage de Herbert Spencer



Clémentine Delaporte

Université Paris Nanterre

L’État-faussaire : Alfred Jarry et la fonction antiétatique de la chronique de presse au début du XXe siècle



Elia Zaru

Università di Padova

Critique and Clinic of the State in the Italian Seventies: Mario Tronti and Antonio Negri



Christophe Longbois-Canil

Chercheur Indépendant

Maximilien Luce et l’iconographie antiétatique sous la Troisième République



Justine Brisson

Sciences Po Paris,

Barthes et l’utopie d’une « société d’amateurs » comme alternative à l’État



Mattia di Pierro

Università Statale di Milano

La démocratie contre ou au-delà de l’État : Lefort, Abensour et l’institution politique du social



Nicolas Heimendinger

Paris 8 Vincennes-Saint-Denis

Un avant-gardisme d’État : espaces alternatifs et politiques culturelles aux Etats-Unis dans les années 1970