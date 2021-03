Le Projet Obert (Observatoire Européen des Récits du Travail) vous invite à participer à “Ecologia e lavoro : dialoghi interdisciplinari”, une série de quatre rencontres en ligne (https://lsu.zoom.us/j/5819868170) qui se proposent de réfléchir sur le rapport entre écologie et travail dans ses différentes déclinaisons (théoriques, narratives, poétiques et cinématographiques). La troisième rencontre, axée sur les aspects poétiques de la question, aura lieu le 8 mars à 19h (heure italienne), et sera consacrée aux interventions de Laura Pugno et Italo Testa. Les rencontres, se déroulant en langue italienne, sont ouvertes à tout public. Aucune inscription n’est requise : il suffira de se connecter à travers le lien indiqué.



Pour toute information, n’hésitez pas à contacter l’un des membres du Comité d’Organisation :



Carlo Baghetti (carlobaghetti@gmail.com)

Monica Battisti (monica.battisti@parisnanterre.fr)

Mauro Candiloro (mauro.candiloro@gmail.com)

Jim Carter (jimrc@umich.edu)

Paolo Chirumbolo (chirumbo@lsu.edu)

Maria Luisa Mura (maria.luisa.mura94@gmail.com)