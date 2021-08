Portbou - Girona (Catalogne)

VIe École d’été Walter Benjamin

24-26 septembre 2021, Portbou - Girona (Catalogne)

L’Europe reste un sujet brûlant après l’impact du COVID-19. La frontière en Europe aujourd’hui a pris une dynamique de tension qui n’a pas été vécue depuis la Seconde Guerre mondiale. Les passeports de vaccination ouvrent une nouvelle frontière identitaire. Les différences entre le nord et le sud, les différentes vitesses de progrès idéologique et technologique, l’écart entre les niveaux de richesse des pays conduisent à une situation qui interroge le progrès comme une évolution illimitée vers l’infini, alors que le changement climatique a resserré la corde entre l’écologie et le progrès qui Walter Benjamin l’annonçait déjà en 1940 dans ses Thèses sur la philosophie de l’histoire. L’Europe centrale de l’entre-deux-guerres qu’il a vécue a été le protagoniste atroce du XXe siècle et s’est reflétée dans le domaine littéraire. Des écrivains visionnaires et prophétiques comme lui à travers son œuvre ont tiré la sonnette d’alarme. Kurt Tucholsky, Stefan Zweig ou Franz Werfel l’ont fait. Ces derniers traversèrent la frontière de Portbou en exil. D’autres, enveloppés dans des utopies naïves et des idées de progrès, ont construit un avenir plus prometteur. La déception et la dure réalité les ont conduits à l’exil ou au suicide: Joseph Roth, Stefan Zweig.

La VI Walter Benjamin École d'Été veut travailler sur l’idée de la tension entre écologie et progrès à partir d’un engagement européen dans le cadre de frontières que l’histoire ouvre, ferme et rouvre en raison de circonstances historiques, un fait qui était d’une importance capitale dans l’entre-deux-guerres et qu’il l’a encore aujourd’hui. Comme dans les autres éditions, la VI Walter Benjamin École d'Été sera interdisciplinaire, couvrant la littérature, l’histoire, la photographie contemporaine, l’architecture, la musique et la performance et l’exposition annuelle dans la salle des douanes de la gare de Portbou.

La collaboration de cette année avec le Festival de Photographie et Audiovisuel Cerbère-Portbou Fotolimo se poursuit, avec la participation d’un des plus brillants théoriciens de la photographie en France, André Rouillé.

Participants/Conférenciers: Cari Oriol, Núria Quevedo, Frederic Corderas, Anna Dot, Claudia Kálasz, Josep Tubau, Maria Maïlat et André Rouillé; Ekaterina Záyteseva et Sofia Martínez Villar (musiciens); Jordi Pigem et Joan Falgueras, architectes, et Carles Duarte, poète, entre autres…

Languages: catalan, espagnol, français. (voir programme ci-dessous)

Inscriptions gratuites: info@passatgescultura.org / +34. 660827023

Lieu conférences 24 et 25/09/21: Casa Walter Benjamin. Av. de Barcelona (ancien hôtel de ville de Port-Bou).

Lieu concert samedi 25/09/21, 20h: Casa Walter Benjamin. Av. de Barcelona (ancien hôtel de ville de Port-Bou).

Lieu exposition (ouverture 26/09/2021 a las 10h30): Salle de douanes de la Gare Internacional de Port-Bou.

Lieu événements commémoratif dimanche 26/09/21 (à partir de 12h30): Cimetière de Port-Bou.

