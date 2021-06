École d'automne "Éthique et Littérature" (Strasbourg)

Université de Strasbourg

À quoi sert-il de raconter des histoires ? sur les relations entre éthique et littérature

12h de formation de haut niveau pour les étudiants de master, de doctorat et les chercheurs qui souhaitent approfondir leurs connaissances des relations entre éthique et littérature. Deux thématiques de LETHICA ("faire cas" et "révolutions morales") seront abordées dans une perspective interdisciplinaire.

La lecture nous rend-elle heureux ? En quoi les histoires aident-elles le diagnostic médical et orientent-elles la construction de véhicules automatiques ? Pourquoi interdisait-on aux femmes de lire les romans ? L’étude des relations entre éthique et littérature permettra de répondre à ces questions.

Une première session sera consacrée au « cas » : des spécialistes internationaux viendront expliquer pourquoi le récit bref d’une situation particulière (un cas) est un outil essentiel pour la philosophie, la sociologie, la psychologie et de la médecine. Un atelier pratique nous initiera à penser « par cas ». Il s’agira aussi de comprendre le « bonheur » que l’on peut tirer de la lecture, à partir des méthodes mises au point par l’économie du bien-être.

Une deuxième session sera consacrée à l’évolution des relations entre éthique et littérature, de l’Antiquité aux temps modernes. Les déjeuners et les pauses café (prise en charge par l’école) permettront de prolonger le dialogue dans un esprit convivial.

Programme et inscriptions sur notre page dédiée.