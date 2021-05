En ligne

Echoes of Empire : art contemporain et histoire coloniale

Colloque organisé par Elvan Zabunyan, Marine Schütz, Meghna Singh et Marlène Meslay

27 et 28 mai 2021, en ligne, UTC+2

27 mai 2021 – « Parallel workshops » : art contemporain et histoire coloniale à Bristol, Capetown et Marseille

14h00 -14h15 Introduction par Elvan Zabunyan

14h15 - 14h45 Modération par Marine Schütz

Christelle Pellecuer et Michael Jenkins, projection de Echoes of our ancestors, vidéo HD, 2

14h45 - 15h00 Questions

15h00 - 15h30 Modération par Marine Schütz

Meghna Singh, Images/trailer de Container:Witness the ‘invisiblized’, Installation VR180 projet 3D, 2021.

15h30 - 15h45 Questions

15h45 - 16h15 Modération par Marine Schütz

Mohammed Laouli, Les Sculptures n’étaient pas blanches, vidéo, 2021.

16h15 – 16h30 Questions

28 mai 2021 – Art contemporain et passé colonial : panels de discussion

13h45 - 14h00 Introduction par Elvan Zabunyan

14h00 - 14h45 Panel sur Bristol, modération par Elvan Zabunyan

Stacey Olika, Sans titre.

Marine Schütz, Représentation et ethnicité à Bristol après le déboulonnage de la statue de Colston.

14h45 - 15h55 Panel sur Capetown, modération par Meghna Singh

Sikumbuzo Makandula, Zizimase.

Khanyisile Mbongwa, Geographies of Collaboration for Radical Black Imagination.

Thania Petersen, KASSARAM - Orientalising Africa.

15h55 – 16h05 Pause

16h05 – 16h50 Panel sur Marseille, modération par Marine Schütz

Dalila Mahdjoub, Mes archives du sol.

Monique Kerman, Quest(ion)ing French Universalism in the Art of Moussa Sarr, Dalila Mahdjoub, and Sara Sadik.

16h50 – 17h00 Conclusion

Elvan Zabunyan, Marine Schütz et Meghna Singh

RESUME

Dans de nombreuses villes européennes et africaines, des artistes, des activistes et des praticiens du patrimoine ont tenté de composer avec les controverses soulevées par la mémoire et le traumatisme des histoires coloniales et de la traite des esclaves. Comme en témoigne le renversement de la statue d'Edward Colston à Bristol au cours de l'été 2020, dans le sillage de Black Lives Matter, les signes d'un passé exprimant un récit identitaire nationaliste et violent sont de plus en plus contestés. Suscitant une profonde réticence de la part de certains artistes, activistes et de conservateurs de musées, les traces coloniales sont devenues des points de mobilisation pour étudier les moyens de décoloniser les monuments, les espaces urbains ainsi que la mémoire. Qu'ils soient actifs au sein de musées ou d'associations, qu'ils agissent de manière collective ou individuelle, les artistes et activistes contemporains utilisent les traces coloniales - les objets, les sites, les monuments - afin de réinterpréter les anciennes relations culturelles asymétriques entre métropole et colonie. Quel est le rôle des artistes et des conservateurs dans la réécriture de ces mémoires nationales et conflictuelles ? Dans quelle mesure un patrimoine dissonant peut-il être recadré de manière collective ? Quelles relations sont établies par les interventions des artistes autour des pratiques commémoratives entre le passé et le présent ?

Ce panel en ligne se déroule dans le cadre du projet de recherche européen ECHOES (http://projectechoes.eu/), financé par le programme Horizon 2020. Il réunit des artistes, des conservateurs, des activistes et des historiens de l'art basés à Bristol, Capetown et Marseille qui cherchent à questionner dans leurs pratiques les héritages de ce passé dans l'espace urbain.

L'événement consistera en des présentations et des discussions avec le public afin de confronter les sentiments et les réactions à travers cet espace transnational.

PARTICIPANTS

Michael Jenkins est un réalisateur/producteur à 8th Sense Media/ Blak Wave basé à Bristol.

Monique Kerman est associate professor of African art history and visual culture à la Western Washington University de Bellingham.

Mohammed Laouli est un artiste basé à Marseille.

Dalila Mahdjoub est une artiste basée à Marseille.

Sikumbuzo Makandula est un artiste visuel et conseiller sur les questions patrimoniales basé à Capetown.

Khanyisile Mbongwa est une curatrice basée à Capetown.

Stacey Olika est designer digitale et coordinatrice pour les questions de diversité à Channel 4 basée à Bristol.

Thania Petersen est une artiste basée à Capetown.

Christelle Pellecuer est la fondatrice et directrice à Razana Afrika, maquilleuse, écrivaine et performeuse basée à Bristol.

Marine Schütz est chercheuse en histoire de l’art contemporain à l’Université de Rennes 2, basée à Marseille.

Meghna Singh est une artiste et chercheuse basée à Capetown.

Elvan Zabunyan est professeure en histoire de l’art contemporain à l’Université Rennes 2, basée à Paris.

PARTICIPATION

Participation gratuite avec inscription

TRADUCTION SIMULTANÉE

Le contenu de la conférence sera disponible en anglais et en français grâce à un service de traduction simultanée

CONTACT

marlene.meslay@univ-rennes2.fr and schutzmarine@gmail.com