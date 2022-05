Numéro spécial sur Proust, ‘Marcel Proust e la significazione’,

dirigé par Emanuela Piga Bruni, Ruggero Ragonese et Marion Schmid,

avec des articles en italien, français et anglais :



Theories

I segni in Marcel Proust: una questione di visione

Emanuela Piga Bruni, Ruggero Ragonese, Marion Schmid



Finding a Way Out: Proustian Semiotics in Deleuze and Guattari

Thomas Baldwin, Patrick ffrench



“La strategia semiotica del ragno”. Segno, tempo e morte fra Proust e Deleuze

Franco Forchetti



“Essere sensibile ai segni”. Conoscenza e verità nel Proust di Deleuze: ipotesi per un Proust spinozista?

Federico Montanari



A Dispute about Duration before and after À la recherche du temps perdu: From Alfred Maury to Gérard Genette

Céline Surprenant



“Proust: ce que je lis en lui”. Barthes lettore della Recherche

Fabio Libasci



Proust from Benjamin to Adorno: a figural reading

Francesco Garbelli



Miti d’oggi: Marcel Proust. Variazioni barthesiane sull’immaginario bio-grafico

Isabella Pezzini



L’enunciatore ritrovato. Note semiotiche sulla Recherche

Maria Pia Pozzato



Reworkings



Il mestiere di vivere de Cesare Pavese: entre recherche du temps perdu et mort

Bernard Urbani



La “frontaliera”: Ingeborg Bachmann lettrice di Proust

Stefania Acciaioli



Avoir le temps de vivre. Joseph Czapski et Proust

Marisa Verna



Il “liberamente ispirato” come dispositivo. Una lettura di La captive di Chantal Akerman

Martina Federico



L’identità proustiana de La grande bellezza

Enrico Palma



Mythologies



La vie de Proust au petit écran. Mémoire, mythe et matérialité dans Portrait-Souvenir: Marcel Proust (1962)

Thomas Carrier-Lafleur



Historiciser, démocratiser, mythifier: des différents usages de Proust sur la scène culturelle et muséale

Sandra Cheilan



iProust and the iReader, or, The Wandering “I”

Margaret E. Gray



Proust du côté des lecteurs. Autour d’À la lecture de Véronique Aubouy et de Mathieu Riboulet

Katarzyna Thiel-Jańczuk





Conversations

Un’idea di Proust. Conversazione con Suso Cecchi d’Amico (1995)

Sandro Volpe



Detection e Bildung nelle avventurose Inchieste del “Signor Proust”. Una conversazione con Pierre-Yves Leprince

Giuseppe Girimonti Greco

*

Lire en ligne…