La Vie algorithmique (poche)

Critique de la raison numérique

Éric Sadin

ISBN 9782373090895

288 p.

L'échappée (poche)

11 euros



PRÉSENTATION

« Cet essai informé et intelligent, foisonnant de faits et d’idées, substitue, à la fausse évidence de l’inéluctable, un souci de lucidité et de responsabilité, autres noms de l’éthique et de la politique. Ce n’est pas un hasard que pareil tournant soit entamé par un écrivain – non par un chercheur de laboratoire. Les experts n’ont peut-être pas la même acuité. Orwell, en son temps, a mieux su dire le totalitarisme que les politologues. »

Roger Pol-Droit, Le Monde

Les technologies numériques imposent un mode de rationalité fondé sur la définition chiffrée de toute situation et sur une maîtrise indéfiniment accrue du cours des choses. Une connaissance sans cesse approfondie s’instaure, orientant les décisions individuelles et collectives au prisme d’algorithmes visant les plus hautes optimisation, fluidification et sécurisation des existences et des sociétés.

Ce livre, qui examine la quantification et la marchandisation intégrales de la vie, est le premier volet d’une trilogie devenue la référence sur la compréhension de la nouvelle condition humaine à l’ère numérique. Suivront La Silicolonisation du monde et L’Intelligence artificielle ou l’Enjeu du siècle.