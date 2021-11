En 2010, en commémoration du 50e anniversaire de la mort d’Albert Camus, la 22e Rencontre internationale de Dokkyo avait pour thème : « Albert Camus : le sens du présent ». Dix ans plus tard, le monde est confronté à une formidable pandémie et le combat décrit dans La Peste se réalise sous nos yeux. Camus est bien connu des lecteurs japonais comme l’écrivain de l’absurde et de la révolte. Pourtant on n’a pas assez remarqué que c’est un puissant amour de vivre qui sous-tend toute son œuvre. Dans La Peste, Tarrou dit à Rieux : « Bien entendu, un homme doit se battre pour les victimes. Mais s’il cesse de rien aimer par ailleurs, à quoi sert qu’il se batte ? » Le cycle de « l’amour » que Camus envisageait après « l’absurde » et « la révolte » a été laissé inachevé du fait de sa mort prématurée en 1960. Mais déjà à ses débuts, l’écrivain avait intitulé « Amour de vivre » le quatrième essai de L'Envers et l’Endroit, première œuvre publiée à Alger à l’âge de 24 ans. Le jeune Camus, atteint de tuberculose à 17, loin de se résigner et de renoncer à la vie, s’efforcera d’en épuiser toutes les possibilités. Aussi, si l’on envisage de près toutes ses œuvres à partir des premières, découvrira-t-on que le thème de l’amour y est toujours présent. Camus a adoré la nature méditerranéenne, le soleil et la mer, aimé passionnément les femmes, aimé de tendresse sa mère et sa famille, ainsi que le quartier pauvre de son enfance et son pays natal l’Algérie. Il a aussi chanté la fraternité du sport et du théâtre. Fort de cet amour de vivre, il n’a pas cherché à éluder les problèmes de son époque meurtrie par les guerres et l’exploitation de l’homme par l’homme. Il a aimé et s’est efforcé de défendre la justice et la liberté, valeurs humaines fondamentales. Ainsi, une autre figure de Camus se dessine à travers toutes ses oeuvres, celle de l’écrivain de l’amour. Nous la plaçons au centre de la 32e Rencontre de Dokkyo "Albert Camus: L'amour de vivre", les 3 et 4 décembre.



Information sur l'inscription :

La 32e Rencontre internationale de Dokkyo « Albert Camus : L’amour de vivre » aura lieu uniquement en ligne. Pour pouvoir y participer, il est nécessaire de s’inscrire à l’avance (avant le 1er décembre). Sous la responsabilité du Centre des échanges internationaux de Dokkyo, un mail de confirmation vous sera alors envoyé et, quelques jours avant la Rencontre, un lien Zoom Webinaire (valable pour les deux jours) qui vous permettra de vous connecter. La Rencontre a lieu en traduction simultanée japonais / français. N’oubliez pas de vérifier les horaires en fonction du fuseau horaire du lieu où vous vous trouvez. Veuillez noter que c’est le Centre des échanges internationaux de Dokkyo qui vous enverra les mails, que les informations données serviront uniquement à l’organisation de la Rencontre et qu’en aucun cas elles ne seront partagées avec d’autres institutions.



Programme (heure française)

Vendredi 3 décembre

05h15 - 05h30 Ouverture

05h30 - 06h30 Conférence I

(séance présidée par Hiroyuki TAKATSUKA)

Hiroshi Mino : « L’Amour dans l’œuvre de Camus »

Pause

07h00 - 08h30 Session I : De La Mort heureuse à L’Étranger

(séance présidée par Yasuko CHJIIWA)





Jason Herbeck : « “L’exigence du bonheur” dans La Mort heureuse ou “Les semailles splendides” de la prise de conscience camusienne »

Guillaume Jeanmaire : « Comparaison de quelques traductions de la conception camusienne de l’amour de vivre dans L’Étranger »

Io Watanabe : « Façons de dire, manières d’aimer : Meursault et son langage »

Pause

09h00 - 10h00 Session II : Le temps des catastrophes

(séance présidée par Philippe VANNEY)





Marie-Thérèse Blondeau : « Amour de vivre par temps de catastrophe »

Franck Planeille : « Le monde peut-il encore finir par vaincre l’Histoire? »





10h00 - 10h15 Lecture I

(Georges Veyssière)

***

Samedi 4 décembre

01h30 - 03h00 Session III : Dans ou devant la nature : la vie et sa finitude

(séance présidée par Hiroyuki TAKATSUKA)





Chia-Hua Hsu : « Entre nature et homme : perspectives camusiennes »

Harutoshi Inada : « Camus devant la nature »

Sophie Bastien : « L’amour révolté d’une vie éphémère »

Pause

03h15 - 04h15 Session IV : Camus (anti)humaniste?

(séance présidée par Akihide NEGI)





Shuichi Takeuchi : « “L’Amour de l’homme” dans L’Homme révolté »

Etsuko Aoyagi : « L’amour né de l’impossibilité de l’amour »





04h15 - 04h30 Lecture II

(Étudiants de Dokkyo)





Pause

05h15 – 06h15 Session V : Vers le cycle de l’amour

(séance présidée par Yasuko CHJIIWA)





Tomoko Ando : « De la révolte à l’amour »

Hiroyuki Takatsuka : « “Et il faut vivre, et créer.” – sur le passage difficile au “cycle de l’amour” chez Albert Camus »

Pause

06h30 - 08h45 Table ronde : « L’amour de vivre, Camus et trois de ses contemporains »

(animée par Philippe VANNEY)





André Breton (Sophie Bastien) Jean-Paul Sartre (Akihide Negi) et René Char (Franck Planeille)





Pause

09h00 - 10h00 Conférence II

(séance présidée par Akihide NEGI)





Anne Prouteau : « L’amour de vivre, une affaire de femmes ? »





10h00 - 10h15 Lecture III

(Georges Veyssière)





10h15 clôture