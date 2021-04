Emmanuel Pernoud

Le serviteur inspiré. Portrait de l'artiste en travailleur de l'ombre

Les Presses du Réel, 2020

EAN : 9782378961503 — 164 p.

Une enquête sur la reproduction artistique et le rôle des graveurs de l'ombre qui réalisèrent des estampes signées par d'autres, qui interroge les rapports de domination et de subordination dans la création.

L'idée moderne d'art s'est construite contre « l'imitation servile » et, au-delà, contre la servitude même. La valeur d'un artiste serait relative à sa capacité d'émancipation. Guidé par l'exemple du cinéma où le rôle du domestique inspira des personnages inoubliables, ce livre interroge la création là où elle n'est pas censée exister : chez ces travailleurs de l'ombre qui servirent l'art d'autrui par la besogne de la reproduction. Il met en lumière ces graveurs qui réalisèrent des estampes signées par d'autres. L'enquête sur ces marges dépourvues du prestige de la marginalité s'étend à la discipline de l'histoire de l'art qui distribue sourdement les rôles entre maître et serviteur, entre l'art glorieux d'interpréter les œuvres et la tâche obscure de les cataloguer.



« Ce livre s'écrit à rebours. Il invite, et c'est son charme, à repenser la figure déclassée de l'artiste : celle du serviteur, aux antipodes du modèle de l'artiste des avant-gardes, inventif, créatif et libéré de la mimesis. Il déroule à partir d'une réflexion entre le libre et le servile, une autre histoire du travail artistique et de la création. Il met en lumière les travailleurs de l'ombre et, non sans finesse, renverse les clichés et les lectures que l'histoire de l'art a produits concernant la question du statut de l'artiste dès lors qu'il est du côté de la reproduction. » —Cécile Marie-Castanet, Critique d'art

Emmanuel Pernoud est professeur d'histoire de l'art contemporain à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et ancien responsable des collections d'estampes contemporaines à la Bibliothèque nationale de France. Parallèlement à des travaux sur les arts graphiques, il a étudié la place de l'enfance dans l'art des XIXe et XXe siècles. Il est notamment l'auteur de L'Invention du dessin d'enfant, en France, à l'aube des avant-gardes (2003), L'Enfant obscur. Peinture, éducation, naturalisme (2007), Hopper : peindre l'attente (2012).

Sommaire

Avant-propos



Émanciper, s'émanciper. L'art au temps des larbins et des radicaux.



I. Styles de la servitude : une leçon de cinéma



II. Servir l'œuvre d'autrui : grandeur de la reproduction



1. Maîtres et contremaîtres

2. Jacques Villon : une servitude insolvable

3. Donner sa main : Cécile Reims et Hans Bellmer



III. Génie des ronds-de-cuir : le modèle subalterne



1. L'employé distrait et la couleur du ciel

2. Décrire au plus près : l'histoire de l'art écrite par un économe de lycée



Appendice. Une servitude recherchée