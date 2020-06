Les théories en études de genre

Éléonore LÉPINARD, Marylène LIEBER

La Découverte éditions

Collection : Repères n°737

Parution : juin 2020

ISBN : 9782348046223

Nb de pages : 128

ISBN numérique : 9782348059155

Format : EPUB

Qu’est-ce que le genre ? Comment a-t-il été conceptualisé ? Est-il défini de la même façon chez les anthropologues, les sociologues, les philosophes, les historiennes et les tenantes des cultural studies ? Quelles ruptures épistémologiques ce concept a-t-il provoquées ?

Cet ouvrage retrace les différentes généalogies de la notion de genre et les débats théoriques qu’elle a suscités. Il présente la variété des perspectives et des développements produits par plus de cinquante ans de recherches sur le genre et les sexualités, tant en termes de savoirs et de connaissances qu’en termes de reconnaissance et de résistance.

Ce livre a pour ambition de familiariser les lectrices et les lecteurs avec les approches majeures des études de genre, dont certaines sont moins connues dans le contexte francophone. Il met également l’accent sur l’imbrication du genre avec d’autres rapports sociaux, au cœur de nombreux développements théoriques, autant hier qu’aujourd’hui.

Éléonore Lépinard est sociologue, professeure à l’université de Lausanne. Ses travaux portent sur les mouvements et les théories féministes, l’intersectionnalité et le droit. Elle a publiéFeminist Trouble. Intersectional Politics in Post-Secular Times (2020).

Marylène Lieber est sociologue, professeure à l’université de Genève. Ses travaux portent sur les violences, l’espace public et les migrations. Elle a publiéGenre, violences et espaces publics. La vulnérabilité des femmes en question (2008).

Table des matières

Introduction / Théoriser le genre

Le genre : un concept, des théories

Théories en études de genre : nomadisme et contextes de réception

I/ Du sexe au genre : l’invention d’un concept

Tempéraments et créations culturelles : la dénaturalisation des stéréotypes sexués

Le genre : d’un état psychologique à une critique des normes sexuées

Sexe biologique et genre social ?

Christine Delphy : « Penser le genre »

Processus de réception du concept de genre en France

Conclusion : vers une diversification des théories en études de genre

II/ Ruptures épistémologiques et nouveaux savoirs

Épistémologies du point de vue : partir de l’expérience vécue des groupes subalternes

L’épistémologie féministe matérialiste – L’épistémologie du point de vue féministe noir

Savoirs situés et objectivité scientifique

Les savoirs situés : la critique féministe issue des science and technology studies– Donna Haraway : féminisme et Cyborg– L’épistémologie du point de vue et la critique de l’objectivité scientifique

De nouveaux concepts pour repenser le monde

Éthiques et politiques du care– Écoféminisme(s) – Du contrat social au contrat sexuel

Conclusion

III/ Théories matérialistes du genre

Le patriarcat comme système d’oppression

Exploitation et appropriation du travail des femmes

Division sexuelle du travail – Au-delà du travail : l’exploitation matérielle des femmes

Corps, sexualités et hétéronormativité

L’échange économico-sexuel – Le rôle de la sexualité dans l’exploitation des femmes : un enjeu de débats théoriques – Monique Wittig, La Pensée straight– Déconstruction de la catégorie « femmes » ou conscience dominée ?

Nouvelles perspectives matérialistes

Corps des femmes et renouveau de la critique du capitalisme –New materialisms, post-humanisme et théorie féministe

Conclusion

IV/ Interactions, institutions et régimes de genre

Ethnométhodologie et interactionnisme : passing, genderism et doing gender

Passing : le genre comme accomplissement – Harold Garfinkel : le « cas Agnès » – L’arrangement entre les sexes – Erving Goffman : des différences garantes des arrangements entre les sexes –Doing gender : créer et fixer les différences –Doing difference : penser la simultanéité des rapports de pouvoir

Organisations et régimes de genre

Masculinités et ordre de genre

Conclusion

V/ Repenser le sujet et l’identité : théories post-structuralistes du genre

Tournant(s) discursif(s)

Le genre toujours à interpréter – Technologie(s) du genre – Performativité du genre – Judith Butler : Trouble dans le genre

Théorisations queer

Théoriser les sexualités – Le queer comme analyseur de rapports de pouvoir – Perspectives trans – Paul B. Preciado : technologies de genre et de sexe, et biopolitique queer

Conclusion

VI/ Vers une théorie intersectionnelle du genre

Des concepts pour penser l’articulation des rapports sociaux et la formation des identités

De l’addition à l’imbrication – Un concept pour désigner un champ de recherche : l’intersectionnalité – Kimberlé W. Crenshaw : intersectionnalité structurelle et politique

Quels sujets et quelles catégorisations pour l’intersectionnalité ?

Une théorie pour des sujets spécifiques ou une théorie transversale ? – Catégorisations et contextes d’analyse

Conclusion : ce que l’intersectionnalité fait au genre

Conclusion / Cinquante ans de recherches sur le genre

Bibliographie

Voir le livre sur le site de l'éditeur…