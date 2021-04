Elise Guillerm

Jean Dubuisson. La main et l'esprit moderne

MētisPresses

320 p.

PRÉSENTATION

Architecte emblématique des Trente Glorieuses, Jean Dubuisson a œuvré pendant sa longue carrière à renouveler la pratique du dessin et de la construction, à la recherche de la modernité qui caractérisait son époque. Au milieu du 20e siècle, l’architecte propose un habitat lumineux, raffiné et ergonomique. L’attention particulière qu’il dédie au décor et au paysage ennoblit ses façades légères, par la création d’un vocabulaire moderne sinon moderniste.

Or, le temps de Dubuisson est aussi celui des contestations et de la remise en question des grands ensembles. Toujours soumis au péril de la démolition ou d’une réinvention peu respectueuse, les bâtiments de l’architecte, tout à la fois fragiles et monumentaux, illustrent les évolutions complexes de la pensée architecturale et du logement dans les décennies que ses dessins ont traversé. Le présent volume met donc en perspective la trajectoire de l’architecte, sans négliger les conditions sociales, économiques et esthétiques qui l’ont soutenue.

Au moyen d’archives souvent inédites, de photographies anciennes ou contemporaines, le lecteur peut découvrir ou redécouvrir un protagoniste incontournable de l’architecture, du design, de l’urbanisme et du paysage du 20e siècle, et forger son propre regard sur un héritage singulier, dont la modernité surprend encore.

SOMMAIRE

Préface / La profondeur de l’épiderme: actualité de Jean Dubuisson | 11

Simon Texier

Introduction | 17

Partie 1 / S’AFFRANCHIR D’UN HÉRITAGE (1914-1950) | 25

Aux origines d’une lignée d’architectes: le rayonnement artistique d’une famille dans le Nord /

Du régionalisme à l’académisme / Le deuil et l’espoir: l’école de la reconstruction

Partie 2 / L’ARCHITECTURE DU LOGEMENT, UNE RECHERCHE CENTRALE ET CONSTANTE (1950-1967) | 77

Le temps des premiers succès / Le temps des collégialités / Des recherches matricielles: de la façade à l’îlot / Architecte attitré du groupe Weil: sidérurgie, philantropie et mécénat / L’invention des résidences de standing

Partie 3 / L’AMBITION DOCTRINALE OU LA QUÊTE D’UNE SYNTHÈSE (1955-1973) | 161

Une tribune critique: la présidence du Cercle d’études architecturales / La création et l’hommage / Contestations et polémiques: un bouleversement des rôles et des prérogatives

Partie 4 / LE DESSEIN DES VILLES OU LA FIGURE DE L’ARCHITECTE-URBANISTE (1958-2011) | 219

Ingénieurs, architectes et promoteurs à l’assaut des bords de Seine / L’urbanisme à la lisière des villes / Le crépuscule d’une carrière

Conclusion / Remodelage, réhabilitation, pérennisation | 295