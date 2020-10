Emile Fabre, Les Sauterelles - Pièce en cinq actes précédée de Les Ventres dorés

Paris : L'Harmattan, 2020.

Présentation d'Alain Ruscio, avec la collaboration de Roger Little.

260 p.

EAN 9782343213392

24,00 EUR

Présentation de l'éditeur :

Le dramaturge Émile Fabre eut un succès considérable de son vivant (il fut même administrateur de la Comédie française durant vingt ans), mais tomba ensuite vite dans l'oubli. Et c'est là une certaine injustice. Sa pièce Les Sauterelles (1911), dont l'action se déroule en Indochine française, est un témoignage de haute qualité sur les débats de la société française concernant la gestion des colonies. L'auteur s'y prononçait pour un changement radical de politique, l'abandon de mesures appauvrissant et humiliant les « indigènes » et une véritable association avec les élites du pays. Faute de quoi, prédisait-il, l'avenir de l'Empire risquerait d'être sombre. Un cri lucide qui ne fut pas entendu.

Alain Ruscio, historien spécialiste de longue date de l'histoire des mentalités coloniales, coordonne actuellement une Encyclopédie de la colonisation française en plusieurs volumes.

Roger Little, ancien titulaire de la chaire de français à l'université de Dublin (Trinity College), est directeur de la collection « Autrement Mêmes ».