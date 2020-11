Étienne Boillet,

Fiction : mode d’emploi

P.U. Rennes, nov. 2020

350 p. — ISBN : 978-2-7535-7897-5

Ouvrage publié vec le soutien de l’université de Poitiers.

Cet essai constitue une synthèse des textes de référence sur la fiction et une tentative de les prolonger. En exposant des thèses et des outils conceptuels qui lui sont propres, Étienne Boillet entend contrer les arguments relativistes ou « panfictionnalistes », selon lesquels il n’y aurait pas de différence essentielle entre fiction et non-fiction. Passant de la littérature au cinéma ou de la bande dessinée au jeu vidéo, il s’attache à dégager ce qu’il y a de spécifique et ce qu’il y a de commun entre textes et images, romans et témoignages, biopics et documentaires, fiction et reconstitution.

Consulter la Table des matières…

Lire l'introduction…

Voir le livre sur le site de l'éditeur…