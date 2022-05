Troisième volume des Écrits d’Étienne Balibar, cet ouvrage rassemble des textes rédigés sur plus de trente ans, et pour certains inédits, consacrés à la « cosmopolitique » et à l’alternative aux formes présentes de la mondialisation capitaliste, dans une perspective résolument internationaliste.

La cosmopolitique n’est ni une discipline comme la géopolitique ni une tradition philosophique (comme le cosmopolitisme des Lumières et du romantisme) : elle est un problème pratique collectif ouvert. Et celui-ci est devenu d’une urgence extrême depuis que la catastrophe climatique, à laquelle s’ajoute maintenant la pandémie, ont fait virtuellement de l’humanité un sujet politique unifié. Mais qui doit devenir aussi un sujet actif.

Les objets d’une telle réflexion ont surgi pour l’auteur au détour d’événements très différents : les tensions entre l’idée cosmopolitique et la pratique internationaliste ; l’articulation entre les formes de la guerre et le devenir de la forme-nation ; le statut « local » et « mondial » des frontières à la lumière de l’alternative entre guerre et traduction ; enfin, la question du droit d’hospitalité que porte l’errance des réfugiés et des migrants, cette part mobile de l’humanité que la communauté des États traite aujourd’hui non en étrangers, mais en ennemis.

Dans l’épilogue sont tirées quelques leçons du Covid-19 qui élaborent l’idée d’une politique de l’espèce humaine, en ciblant particulièrement le problème de la santé commune et de l’égalité d’accès aux ressources de protection et de soin.

Étienne Balibar, né en 1942, philosophe, est professeur émérite à l’université de Paris-X-Nanterre et professeur à l’université de Californie à Irvine. Il est l’auteur de nombreux ouvrages, notamment Spinoza et la politique, Les Frontières de la démocratie, Lieux et noms de la vérité, La Philosophie de Marx, La Crainte des masses, Droit de Cité.

Lire un extrait de son ouvrage...

Table des matières

Avant-propos. Du cosmopolitisme à la cosmopolitique



Première partie

Cosmopolitisme et internationalisme d’hier et d’aujourd’hui

1. De Kant à Marx : deux modèles, deux héritages

Fin de l’utopie cosmopolitique ?

De Kant à Marx : le commerce mondial et la classe universelle

Limitations : libéralisme, eurocentrisme, sécularisme

2. Différences dans la cosmopolitique. Hommage à Étienne Tassin

Mondialisation contre globalisation

Reprise et dépassement d’Arendt

De la condition migrante à l’extranéité réflexive

3. Internationalisme et cosmopolitisme, une parallaxe

Internationalismes : d’un siècle l’autre

Cosmopolitisme et « étrangèreté »

Antithèses cosmopolitiques



Deuxième partie

Paix et guerre après les nations

4. Guerre et politique aujourd’hui

Noms et catégories

Guerres « clausewitziennes » et applications de la « formule » de Clausewitz

Aspects non clausewitziens de la guerre

5. Walzer, Schmitt et la question de la « guerre juste »

La prétention du souverain au-dessus de la loi internationale

Michael Walzer en 1977 : justice, exception et communauté morale

Carl Schmitt en 1950 : le droit des peuples civilisés de faire la guerre sans crime

6. Le choc des civilisations et Carl Schmitt : une coïncidence ?

Deux types d’espaces, deux types de guerres

Les ennemis de l’Occident et l’universalisme ambigu

Troisième partie

Frontières, traductions

7. Qu’est-ce qu’une frontière ?

Surdétermination et configuration du monde

Polysémie

Hétérogénéité et ubiquité

8. Frontière intérieure. À propos des Discours à la nation allemande de Fichte

Ce qui fait qu’un peuple est un peuple : le retrait du politique

Critique de l’équilibre européen et du cosmopolitisme

Questions d’origine : Urvolk et Ursprache

Patriotisme éducatif

9. Europe, pays des frontières

Le problème des espaces politiques

Le modèle du « choc des civilisations »

Le modèle du réseau transnational mondial

Le modèle centre-périphérie

Le modèle de la superposition des nappes

Le statut des frontières et des étrangers

Le débat sur la traduction des langues et des cultures

10. Guerre et traduction : Derrida, Said, Lyotard

Lyotard : le différend des phrases et des idiomes

Said : représentation de l’autre et communautés d’interprétation

Derrida : l’exappropriation de la langue

La condition d’exilé

Quatrième partie

De l’errance à l’hospitalité

11. L’Europe, une frontière « impensée » de la démocratie ?

Différences dans la mondialisation

La guerre, ou l’apartheid ?

Démocratisation des frontières ?

12. Pour un droit international de l’hospitalité

13. Droit de l’hospitalité : l’urgence et l’obstacle

La violence des frontières et le drame de l’errance

La partie mobile de l’humanité

La loi de population du capitalisme et la concurrence des précarités

Droit de circulation, droit à l’hospitalité, droit de l’hospitalité ?

Réguler la mondialisation

Épilogue. Un monde, une santé, une espèce

Pandémie et cosmopolitique

Une santé commune ?

Une seule espèce ?

Un seul monde ?

Communisme vaccinal

Origine des textes recueillis.

Entretien à écouter le 27 mai 2022 sur l'Heure Philo.