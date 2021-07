Edouard Arnoldy

De la nécessité du film

Notes sur les exclus de l’histoire du cinéma

Mimesis édition, 2021

EAN: 9788869762635 — 220 p.

Reconnaissant ses af­finités avec les écrits de Walter Benjamin et Siegfried Kracauer, l’ouvrage élabore une histoire du cinéma critique. Il s’intéresse plus particulièrement à des ­films qui accordent une place d’importance aux « vaincus de l’histoire » (Walter Benjamin). Ce sont les vagabonds, les chiffonniers, les glaneurs, mais aussi les migrants ou les fous, les enfants au travail. Ce sont les « sans visages » (Arlette Farge) d’hier et d’aujourd’hui, broyés par le capitalisme victorieux. Le livre s’arrête ainsi sur des ­films qui, à travers la ­figure de l’exclu, portent un regard critique, politiquement contestataire, sur la « société régnante » (Siegfried Kracauer). L’ouvrage s’appuie, entre autres, sur le travail de Chantal Akerman, Claire Angelini, Alberto Cavalcanti, Lewis Hine, László Moholy-Nagy ou encore Jean Vigo.

Edouard Arnoldy est professeur en Études cinématographiques à l’Université de Lille (Faculté des Humanités, Département Arts) et membre du Centre d’Étude des Arts Contemporains (CEAC). Il y développe un axe «Théories critiques et cinéma»articulé autour des écrits de Walter Benjamin et de Siegfried Kracauer principalement. Il est l’auteur de nombreux articles et de plusieurs ouvrages en direction ou personnels, dont Théorie critique du film et de l’histoire du cinéma d’après Siegfried Kracauer (2018).

Voir le livre sur le site de l'éditeur…