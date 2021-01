En ligne

Dynamique de genre, sexualité et racialisation dans les Amériques

Gender, Sexual and Racial Dynamics in the Americas

Dinámica de género, sexualidad y racialización en las Américas

Dinâmica de gêneros e sexualidades nas Américas

Colloque du pôle Nord-est de l’Institut des Amériques – 13, 14 et 15 janvier 2021

Organisation / Organization / Organización / Organização

Université Gustave-Eiffel (LISAA), Université Paris-Est Créteil (IMAGER), Université Paris Nanterre (CREA, CRIIA), Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (CHCSC)

Le colloque aura lieu entièrement en ligne les 13, 14 et 15 janvier 2021.

The conference will be held entirely online on January 13th, 14th, and 15th, 2021.

El coloquio tendrá lugar online los 13, 14 y 15 de enero de 2021.

Lien de connexion ZOOM / Connection link / Enlace de conexión:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZUpduugqzgvGd2YBAc07ggFHgaqY_7C0wA_

Après vous être inscrit∙e, vous recevrez un courriel de confirmation vous invitant à rejoindre la réunion. / After registering, you will receive a confirmation email containing an invitation to join the meeting. / Después de registrarse, recibirá un correo electrónico de confirmación con una invitación para unirse a la reunión.

Contact : idaest2020@gmail.com

Programme du colloque en ligne / Online Conference Program / Programa del coloquio virtual

Mercredi 13 janvier 2021 / Wednesday 13 January 2021 / Miércoles 13 de enero de 2021

9h15-9h30

Accueil virtuel / Online Welcome / Acogida virtual

Ouverture du colloque / Conference opening / Apertura de la conferencia

Marie-Laure Geoffray (Université Sorbonne Nouvelle) et Hélène Quanquin (Université de Lille), déléguées du Pôle nord-est de l’Institut des Amériques

Introduction / Introducción : Claire Delahaye (Université Gustave-Eiffel)

9h30-11h

Atelier / Panel / Taller 1 : THÉORIES ET PRATIQUES : GENRE, RACIALISATION, INTERSECTIONNALITÉ / THEORIES AND PRACTICES: GENDER, RACIALIZATION, AND INTERSECTIONALITY / TEORÍAS Y PRÁCTICAS : GÉNERO, RACIALIZACIÓN, INTERSECCIONALIDAD

Président de séance / Chair / Presidente de sesión : Jean-Paul Rocchi (Université Gustave-Eiffel)

« Quelle intersectionnalité pour les fat studies et la lutte contre la grossophobie ? », Camille Riou (École des Hautes Études en Sciences Sociales)

« Le Combahee River Collective. Une politique de l’identité au service de l’universalité », Grégory Bekhtari (Université Paris Nanterre)

« Posicionamientos Docentes en Torno a Géneros y Sexualidades en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina », Néstor Pievi (Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Nacional de San Martín, Instituto Superior del Profesorado Joaquín V. González)

11h-11h30

Pause / Coffee break / Pausa

11h30-12h30

Atelier / Panel / Taller 2 : QUAND L’ETAT CODIFIE LE GENRE ET LA RACE / HOW THE STATE CODIFIES GENDER AND RACE / CODIFICANDO EL GÉNERO Y LA RAZA DESDE EL ESTADO

Président de séance / Chair / Presidente de sesión : Ary Gordien (Centre National de la Recherche Scientifique)

« Invention de la race, transformation du genre et de la classe sociale en Guadeloupe d’après les recensements, 1664-1734 », Arlette Gautier (Université de Brest)

« La perspective de genre sur la réforme du code du travail au Brésil », Alyane Almeida de Araujo (Université de Lille)

12h30-13h45

Pause déjeuner / Lunch break / Almuerzo

13h45-14h45

Atelier / Panel / Taller 3 : MAUVAIS GENRE. MASCULINITÉS DOMESTIQUES, PARENTALITÉ ET NORMATIVITÉ / GENDER WARP: AT-HOME MASCULINITY, PARENTHOOD, AND NORMATIVITY / GÉNERO EQUIVOCADO, MASCULINIDAD(ES) DOMÉSTICA(S), PARENTALIDAD Y NORMATIVIDAD

Présidente de séance / Chair / Presidenta de sesión : ChrisAnn Bryson (Université Sorbonne Nouvelle)

« Des hommes paresseux aux “welfare queens”. Racialisation et féminisation de la figure du “mauvais pauvre” aux États-Unis dans les années 1950 et 1960 », Tamara Boussac (École des Hautes Études en Sciences Sociales)

« Challenging the Contours of At-home Fatherhood in the United Sates: An Anthropological Case Study of an At-home Transgender Dad », Catherine Gallais (University of Hull)

14h45-15h45

Atelier / Panel / Taller 4 : ARTS VISUELS, PERFORMANCES DES CORPS. ENTRE NORMES ET RUPTURES / VISUAL ARTS, EMBODIED PERFORMANCES: PERPETUATING OR CHALLENGING NORMS? / ARTES VISUALES, PERFORMANCES DE LOS CUERPOS: ENTRE NORMAS Y RUPTURAS

Président de séance / Chair / Presidente de sesión : Emmanuel Vincenot (Université Gustave-Eiffel)

« Bacurau ou le Brésil idyllique des corps émancipés », Sônia Oliveira (Université Gustave-Eiffel)

« Skin lightening in African-American Women’s Art: An Expression from the Intersections », Lara Cox (Cergy-Paris Université)

15h45-16h

Pause / Coffee break / Pausa

16h-17h30

Conférence plénière / Keynote address / Conferencia magistral

« Oral History as Queer Performance: Black Queer Women of the South », E. Patrick Johnson (Dean of the School of Communication and Annenberg University Professor at Northwestern University)

Présentation / Introduction / Introducción : Xavier Lemoine (Université Gustave-Eiffel)

Jeudi 14 janvier 2021 / Thursday 14 January 2021 / Jueves 14 de enero de 2021

9h30-11h

Atelier / Panel / Taller 5 : RÉSISTER AUX VIOLENCES POLITIQUES DE GENRE ET DE RACE ? / RESISTING GENDER- AND RACE-BASED POLITICAL VIOLENCE? / ¿RESISTIENDO LAS VIOLENCIAS POLÍTICAS DE GÉNERO Y DE RAZA?

Présidente de séance / Chair / Presidenta de sesión : Cécile Coquet-Mokoko (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines)

« Se réinventer pour (r)exister. Capacité d’agir et production de soi face aux LGBTphobies en contexte politique brésilien », Diego Paz (Universidade Católica De Pernambuco, Université Paris 8)

« James Baldwin: Civil Rights, Gender Performativity and White Innocence », Ronnel K. Berry (Université de Paris)

« Le “fémonationalisme” et les violences patriarcales. Un point de vue comparatif entre la France et les États-Unis », Licia Bosco Damous (Université Paris Nanterre)

11h-11h15

Pause / Coffee break / Pausa

11h15-13h15

Atelier / Panel / Taller 6 : LUTTES COLLECTIVES, CRÉATIVITÉS ET PRODUCTION DE SAVOIRS MILITANTS / COLLECTIVE STRUGGLES, CREATIVITY, AND THE PRODUCTION OF ACTIVIST KNOWLEDGE / LUCHAS COLECTIVAS, CREATIVIDADES Y PRODUCCIÓN DE SABERES MILITANTES

Président de séance / Chair / Presidente de sesión : Ivan Jimenez (Université Paris-Est Créteil)

« Contre-archive et lutte contre la nécropolitique en Mésoamérique. Portrait d’un femmage intersectionnel réalisé par le réseau des défenseures des droits humains (IM-Defensoras) », Flavia Tijerino Perez (Université Toulouse Jean-Jaurès)

« Archive(s) d’une (re)corpographie queer-cuir. Les performances du collectif ARDA lors de la campagne pour l’avortement légal en Argentine », Sophia Sablé (Université Toulouse Jean-Jaurès)

« Le mouvement lesbo-féministe salvadorien. Résistance à l’homonormativité et identité politique », Thierry Maire (Centre Maurice Halbwachs, ENS-EHESS-CNRS)

« Au-delà des résistances virtuelles ? Reconfiguration des trajectoires militantes féministes latino-américaines à l’ère du Web 2.0 : présentation croisée des études des cas #elenão et #NiUnaMenos », Constance Estienne et Alexia Vallenas Wiesse (École des Hautes Études en Sciences Sociales)

13h15-14h

Pause déjeuner / Lunch break / Almuerzo

14h00-16h

Atelier / Panel / Taller 7 : SEXUALITÉS ET EMPOUVOIREMENT / SEXUALITY AND EMPOWERMENT / SEXUALIDAD Y EMPODERAMIENTO

Présidente de séance / Chair / Presidenta de sesión : Olga Gonzalez (Université de Paris)

« “I was a lady before my husband’s face and behind his back”: African American Women and the Struggle Sexual Sovereignty in the Late Nineteenth Century », Kaisha Esty (Wesleyan University)

« Sexualités contemporaines de jeunes femmes lesbiennes afrodescendantes et blanches/métisses à Cali, Colombie ? Une approche psychosociologique », María Cegarra (Université Sorbonne Paris Nord)

« “Compañeras hay que reunirnos”. Expériences militantes des travailleuses du sexe dans l’association Sarita Colonia en Amazonie péruvienne », Mailys Lanquy (Université Sorbonne Nouvelle)

« Racialisation et sexualisation dans l’intimité des interactions de séduction du tourisme de romance au Pérou », Juliette Roguet (Université Sorbonne Nouvelle)

16h-16h30

Pause / Coffee break / Pausa

16h30-17h30

Projection de la performance de / Screening of the Performance Film by / Proyección de la performance de Renata Carvalho, « Manifesto Tranpofágico » et conversation avec l’artiste / and conversation with the artist / y conversación con la artista

Présentation / Introduction / Introducción : Melissa Ferreira (State University of Campinas in São Paulo, Brazil)

Vendredi 15 janvier / Friday 15 January 2021 / Viernes 15 de enero de 2021

9h30-11h

Atelier / Panel / Taller 8 : MILITANTISME, PARTICIPATION POLITIQUE ET GOUVERNANCE / ACTIVISM, POLITICAL PARTICIPATION, AND GOVERNANCE / ACTIVISMO, PARTICIPACIÓN POLÍTICA Y GOBERNANZA

Présidente de séance / Chair / Presidenta de sesión : Jules Falquet (Université de Paris)

« Construire une carrière de dirigeante autochtone face à la violence intersectionnelle. Témoignages de femmes autochtones au Pérou contemporain », Diego Uchuypoma Soria (École des Hautes Études en Sciences Sociales, Pontificia Universidad Católica del Perú)

« Résistances juridiques et épistémologiques des femmes autochtones des Amériques sur la scène onusienne. D’une critique venue des “marges” à la co-production des droits de l’homme ? », Laura Cahier (Aix-Marseille Université)

« La traduction entrepreneuriale des revendications féministes dans les politiques publiques de transport à Mexico », Audrey Chérubin (Université Sorbonne Nouvelle)

11h-11h15

Pause / Coffee break / Pausa

11h15-12h45

Atelier / Panel / Taller 9 : CULTURE POPULAIRE, REAPPROPRIATION DES NORMES ET INTERSECTIONNALITÉ / POPULAR CULTURE, REAPPROPRIATION OF NORMS, AND INTERSECTIONALITY / CULTURA POPULAR, REAPROPIACIÓN DE LAS NORMAS E INTERSECCIONALIDAD

Présidents de séance / Chairs / Presidentes de sesión : Yannick M. Blec (Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis) et Sébastien Mignot (Université le Havre Normandie)

« African American LGBTQ+ Intersectional Dynamics in Some Contemporary Rap, R&B and Pop Music », Yannick M. Blec (Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis)

« La dynamique “Ru Paul”. De la dé-normalisation au modèle », Margot Reyraud, (Université Bordeaux Montaigne)

« Under the Lights of Stardom: Todrick Hall’s Performative Paradox in Representing Multi-minority Groups in the USA », Dany Jacob (Michigan Technological University)

12h45-14h

Pause déjeuner / Lunch break / Almuerzo

14h-16h

Atelier / Panel / Taller 10 : L’ÉCRITURE ET LA DÉCONSTRUCTION DES DYNAMIQUES DE GENRE ET DE RACE / WRITING AND DECONSTRUCTING GENDER AND RACE DYNAMICS / ESCRITURA Y DECONSTRUCCIÓN DE LAS DINÁMICAS DE GÉNERO Y DE RAZA

Présidente de séance / Chair / Presidenta de sesión : Caroline Lepage (Université Paris Nanterre)

« Recentrements. Révoltes poétiques et systèmes oppressifs dans la poésie nord-américaine contemporaine (États-Unis et Porto Rico) », Julien Brugeron (Université Paris Nanterre)

« Plasticidad de las prácticas corporales y anomia de género en la narrativa contemporánea de Gisela Kozak. », Oscar Gamboa Duran (Université Sorbonne Nouvelle)

« Genre et Sexualité dans la fiction des écrivaines Brésiliennes des années 1930 et 1940 », Giulia Manera (Université de Guyane)

« Désirer un futur que l’on aurait pu avoir. Le cas de la littérature de José Sbarra », Agustina Mattaini (Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, Université de Lille)

16h-16h15

Pause / Coffee break / Pausa

16h15-18h

Conférence plénière / Keynote address / Conferencia magistral

« Processus de décolonisation, afroféminismes et déracialisation. Mémoires et écritures », Sandra Hernandez (Université Lumière Lyon 2)

Présentation / Introduction / Introducción : Joséphine Marie (Université Gustave-Eiffel)

18h

Conclusion / Concluding remarks / Conclusiones

Comité d’organisation / Organizing Committee / Comité de organisación

Sylvie Bouffartigue (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines), Gersende Camenen (Université Gustave-Eiffel), Claire Delahaye (Université Gustave-Eiffel), Laurence Gervais (Université Paris Nanterre), Xavier Lemoine (Université Gustave-Eiffel), Caroline Lepage (Université Paris Nanterre), Guillaume Marche (Université Paris-Est Créteil), Joséphine Marie (Université Gustave-Eiffel)

Comité scientifique / Scientific Committee / Comité cientifico

Audrey Célestine (Université de Lille), Cécile Coquet-Mokoko, (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines), Laurence Gervais (Université Paris Nanterre), Melissa Ferreira (State University of Campinas in São Paulo, Brazil), Guillaume Marche (Université Paris-Est Créteil), Lissell Quiroz (Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines), Ramon H. Rivera-Servera (Northwestern University), Jean-Paul Rocchi (Université Gustave-Eiffel), David Roche, (Université de Montpellier), Bakshi Sandeep (Université de Paris), Sylvie Tissot (Université Paris 8 Vincennes-Saint-Denis), Emmanuel Vincenot (Université Gustave-Eiffel)