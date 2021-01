Zoom

The Department of French Culture at Bar-Ilan University is inviting you to a conference of

the « Richesse de la culture et de la littérature francophones » cycle

by Prof. James Arnold (University of Virginia)

“Dynamics of a Conflicted National Identity: The French West Indies”

à l'occasion de la parution de son livre

La Littérature antillaise entre histoire et mémoire 1935-1995 (Classiques Garnier, 2020)

Prix Robert Delavignette de l’Académie des sciences d’outre-mer 2020

Tuesday 12.1.21 | 6 p.m. Israel 11 a.m. Virginia | 17h-18h30 Paris

https://us02web.zoom.us/j/4737562287

Live on Facebook

https://www.facebook.com/french.biu.