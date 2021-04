Université de Lausanne (en ligne)

Du théâtre de société aux théâtres amateurs.

Permanence de pratiques. XVIIIe-XXIe siècles

Adresse pour suivre le colloque, valable pour les deux jours, uniquement en visioconférence et en direct :

https://unil.zoom.us/j/92532133315

ID de réunion : 925 3213 3315

Mot de passe : 701979

Programme

Jeudi 22 avril 2021

9h : Introduction et bienvenue: Valentina Ponzetto, Jennifer Ruimi, Jean-Claude Yon

9h30 : Ouverture : Marie-Madeleine Mervant-Roux (CNRS, THALIM), « Le théâtre d’amateurs, un théâtre de société(s) ? Synthèse d’une décennie de travaux collectifs (chercheurs CNRS/pratiquants amateurs) »

Session 1 : De l’atelier aux archives

Présidence : Valentina Ponzetto

10h30 : Adélaïde Jacquemard-Truc (Université Paris-Est Marne-la-Vallée), « Marionnettes et société : La représentation des Sept Princesses de Maurice Maeterlinck ou le théâtre des peintres »

11h : Yanna Kor (Université Paul-Valéry Montpellier 3), « Quand l’atelier devient un théâtre : l’émergence de la pratique et les expérimentations des peintres avant-gardistes »

11h30 : Discussion et pause

12h : Barbara Bessac (Université Paris Nanterre - University of Warwick, GB), « Masques élisabéthains et tableaux vivants. Les pratiques théâtrales amateurs dans les guildes d’artisans à Londres à la fin du XIXe siècle »

12h30 : Jacques Migozzi et Michel Poupin (EA 1087 EHIC/ Université de Limoges), « À la recherche du théâtre perdu : du côté du Gué de Velluire, de La Flocellière, d’Antigny, de Bazoges-en-Pareds… »

13h : Discussion

Session 2 : Diversité des pratiques théâtrales amateures

Présidence : Jennifer Ruimi

14h30 : Marion Denizot (Université Rennes 2), « Entre exigence artistique et émancipation citoyenne : le cas de l’ADEC-Maison du théâtre amateur (1964-2019), laboratoire d’accompagnement des pratiques théâtrales en amateur »

15h : Suzanne Heleine (FNCTA - Fédération Nationale des Compagnies de Théâtre amateur et d’Animation) et François Oguet (Université Rennes 2), « L’entre-soi perdure-t-il au sein d’une fédération de théâtre amateur : le cas de la FNCTA depuis 1907 »

15h30 : Discussion et pause

16h : Vincent Siano (TRAC, Théâtre Rural d’Animation Culturelle de Beaumes de Venise), « De la liberté et du jeu de l’enchantement théâtral comme permanence essentielle dans la pratique des amateurs : une hypothèse pertinente ? »

16h30 : Laurence Pieropan (Université de Mons / Archives et Musée de la Littérature (Bruxelles), « Le théâtre d’amateurs wallon (1930-1960) »

17h : Izabella Pluta (Université de Lausanne/CET/Ladhul), « Fissures de la réalité. L’idée du théâtre de société à l’épreuve de la site-specific performance du groupe SIGNA »

Vendredi 23 avril 2021

Session 3 : Fonctions sociales et politiques

Présidence : Jean-Claude Yon

9 h 30 : Laurent Fleury (Université de Paris [Paris 7]), « Les fonctions sociales et politique du théâtre d’amateurs : nouvelle société, espace public, monde commun ? »

10h : Marianne Drugeon (Université Paul-Valéry Montpellier 3), « "Cinéscénie" et Community Plays : le théâtre historique amateur en France et au Royaume-Uni »

10h 30 : Discussion et pause

11h : Jennifer Ruimi (Université de Lausanne/FNS), « Le théâtre thérapeutique, un théâtre amateur ? »

11h30 : Nathalie Coutelet (Université Paris 8), « Du cercle féminin au groupe d’auteurs féminins : itinéraires du dilettantisme au professionnalisme »

12 h : Discussion

14h30 : Reprise

Table ronde : autres lieux, autres pratiques

Modération : les organisateurs

Eric Eigenmann, Université de Genève, metteur en scène de l’Atelier de théâtre du département de Français moderne.

Perrette Gonet et Christophe Bugnon, cie Le Caméléon.

Denis Maillefer, co-directeur de la Comédie de Genève.

Margarita Sanchez, comédienne, improvisatrice, responsable du cours Dramaturgie pour le monde professionnel (Université de Lausanne).

Josefa Terribilini, doctorante Université de Lausanne, metteuse en scène Compagnie Acte V.

16h30 : Conclusion du colloque

*

En lien avec le colloque:

Le film Moilère-19, de Josefa Terribilini et Marek Chojecki, d’après L’École des femmes et La Critique de L’École des femmes de Molière, 40 min., sera disponible en streaming avant et après le colloque à l’adresse suivante:

https://vimeo.com/532357709

Le mot de passe pour y accéder sera communiqué sur inscription auprès de Valentina Ponzetto valentina.ponzetto@unil.ch

*

Organisation et contact :

Valentina Ponzetto valentina.ponzetto@unil.ch;

Jennifer Ruimi jennifer.ruimi@unil.ch;

Jean-Claude Yon jean-claude.yon@uvsq.fr