Marseille (AMSE et EHESS Campus Marseille)

Le colloque Distances (XV-XVIIIIe siècles) se tiendra les 5 et 6 novembre 2020 à Marseille (à l'AMSE et à l'EHESS-Marseille).

En raison des conditions sanitaires, les jauges des salles sont diminuées et nous devons fournir une liste des participants. Il sera également possible de suivre la journée du 5 novembre en visioconférence. Si vous êtes intéressés, nous vous prions de nous écrire pour y assister en présence ou en visioconférence (distances2020@gmail.com).

COLLOQUE INTERNATIONAL

DISTANCES (XV-XVIIIE SIECLES)

EHESS Centre Norbert Elias - Université La Sapienza de Rome

Label Université Franco-Italienne

5 et 6 novembre 2020

Comité scientifique :

Daniele Argenio, Giovanni Contel, Florie Imbert-Pellissier, Angelo Odore, Léa Renucci.

JEUDI 5 NOVEMBRE 2020

AMSE, Amphithéâtre, Ilot Bernard du Bois - Aix-Marseille Université, 5 Boulevard Maurice Bourdet, 13001 Marseille

9h00-9h15 : Ouverture du colloque par Boris Petric, directeur du Centre Norbert Elias

9h15-9h45 : Conférence inaugurale Jean Boutier, directeur d’études à l’EHESS

SESSION 1 : (GEO)POLITIQUES ET STRATEGIES DE LA DISTANCE

Président : Jean Boutier

Modérateur : Daniele Argenio

9h50-10h10 : Francesco Caprioli (Universidad Autonoma de Madrid-Università degli Studi di Milano, en visioconférence), Overcoming Distances, Limiting Differences: Spanish Diplomatic Practices in the Late 16th Century Maghreb.

10h10-10h30 : Damien Fontvieille (Sorbonne Université, Centre Roland Mousnier), Conjurer la distance. La lettre, remède au sentiment d’exil en diplomatie au XVIe siècle.

10h30-10h50 : Davide Trentacoste (Université de Teramo-Sorbonne, en visioconférence), Alliance à Distance : La Perse et l’Europe entre les XVIe et XVIIe siècles.

10h50-11h10 : Discussion

11h10-11h20 : Pause

11h20-11h40 : Marine Goburdhun (Université de Budapest), Soigner à distance dans le Royaume de Naples, XVIe-XVIIe siècles.

11h40-12h00 : Oury Goldman (EHESS-Le Mans Université), Négocier les distances : la correspondance de Gian Vincenzo Pinelli et de Claude Dupuy à la fin du XVIe siècle.

12h00-12h20 : Discussion

12h30-14h00 : Pause déjeuner

SESSION 2 : RECITS, VECUS ET PERCEPTIONS DE LA DISTANCE

Présidente : Francesca Sirna

Modératrice : Florie Imbert-Pellissier

14h-14h20 : Isabelle-Eve Davier-Carlotti (Paris-Diderot), La réception des voyageuses britanniques à la cour de Savoie au XVIIIe siècle : une gestion habile de l’étiquette, entre distance et proximité.

14h20-14h40 : Tiziana Leucci (Centre d'Etudes de l'Inde et de l'Asie du Sud, CEIAS, EHESS-CNRS), De l’Inde du sud à l’Italie : les mémoires de voyage de Niccolò de' Conti (1395-1469) et les lettres de Pietro Della Valle (1586- 1652).

14h40-15h00 : Werner Gaboreau (Université Sorbonne Nouvelle – Paris III/ École Pratique des Hautes Études), Voyager entre l’Iran safavide et la France : pérégrinations d’une extrémité à l’autre du monde méditerranéen au XVIIe siècle.

15h00-15h20 : Rachel Lauthelier-Mourier (EPHE), Entre Paris et Ispahan : expérience et imaginaire de l'espace au XVIIe siècle.

15h20-15h40 : discussion

15h40-15h50 : pause

15h50-16h10 : Mattia Iorillo (Università La Sapienza – Rome, en visioconférence), La “distanza morale” delle donne: schede di lettura delle trasformazioni sociali nel mondo anglosassone tra il XVII e il XVIII secolo.

16h10-16h30 : Chiara Pelliccia (Ecole Française de Rome, Programme PerformArt, en visioconférence), Distanza e “gusto” tra XVII e XVIII secolo.

16h30-16h50 : Discussion

16h50-17h00 : pause

SESSION 3 : DISTANCE ET SIG

Présidents de séance : Davide Gherdevich et Eric Mermet

Modérateur : Angelo Odore

17h00-17h20 : Paola Tagliente (Université de Teramo, en visioconférence), GIStanze. Cartografare il tempo nello spazio. Il caso studio della citta dell’Aquila (Italia).

17h20-17h40 : Giulia Iannuzzi (Université de Florence-Université de Trieste, en visioconférence), GlobalSeaRoutes A historical geodatabase and the temporal dimension of global navigations in the modern age (XVI-XIX centuries).

17h40-18h00 : Mélanie le Couédic (Université de Pau), Temps, étapes et distances comme variables d’un itinéraire royal au XVIe siècle : l’exemple d’Henri IV.

18h00-18h20 : Daniele di Bartolomeo (Université de Teramo, en visioconférence), La Rivoluzione dello spazio Le rappresentazioni della Francia al tempo della creazione dei Dipartimenti.

18h20-19h00 : Discussion

VENDREDI 6 NOVEMBRE 2020

EHESS, Salle du Miroir, Centre de la Vieille Charité, 2 rue de la Charité, 13002 Marseille

SESSION 4 : DISTANCES DES ARTS ET DES SYMBOLES

Président : Gaspard Salatko

Modératrice : Léa Renucci

9h-9h20 : Jorge Morales (CESR de Tours), Gouverner à distance, harmoniser le quotidien. Les correspondances musicales en Italie au début du XVIIe siècle.

9h20-9h40 : Marianne Albertan-Coppola (Université de Nanterre), Perceptions des distances sociales entre pauvres et nantis dans le roman des Lumières.

9h40-10h : Anthony Saudrais (Université de Rennes), L’œil du spectateur au temps de Louis XIV. Une expérience sensible, intelligible et structurale de la distance.

10h00-10h30 : Discussion

10h30-10h45 : pause

SESSION 5 :

EXPERIENCE ET CONDITIONS MATERIELLES DE LA DISTANCE

Président de séance : Jean Boutier

Modératrice : Léa Renucci

10h45-11h05 : Anne Conchon (Université Paris 1-Panthéon-Sorbonne/IDHES), Le prix de la distance au XVIIIe siècle.

11h05-11h25 : Jean Senié (Sorbonne Université – Centre Roland Mousnier), Gouverner la distance : les maîtres des postes de Luigi d’Este.

11h25-11h45 : Eric Roulet (Université du Littoral-Côte d’Opale), Le temps du voyage. Perceptions et réalités de la traversée transatlantique. Le cas du voyage vers les Antilles au XVIIe siècle.

11h45-12h15 : Discussion

12h15-13h40 : Pause déjeuner

SESSION 6 : REPRESENTATIONS DE LA DISTANCE

Présidents de séance : Davide Gherdevich et Eric Mermet

Modérateur : Angelo Odore

14h00-14h20 : Geoffrey Phelippot (EHESS – Centre Alexandre Koyré), Représenter les distances aux XVIIe-XVIIIe siècles : les Tables géographiques de villes.

14h20-14h40 : Sylvie Requemora (Aix-Marseille Université), Écrire la distance dans la littérature des voyages du XVIIe siècle.

14h40-15h00 : Fiona Lejosne (Université Sorbonne Nouvelle – Paris 3) Proche(s) et lointain(s) dans les compilations géographiques du début de l’âge moderne : distances abolies ou redéfinies ?

15h00-15h20 : Matthias Soubise (ENS de Lyon, IHRIM), Combler ou creuser la distance ? Le Journal du voyage à l’équateur de La Condamine (1751).

15h20-16h00 : discussion et clôture du colloque.