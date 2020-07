Langue française, écrivains francophones

sous la direction de Ridha Bourkhis

L'Harmattan,

Date de publication : 17 juin 2020

376 p. — EAN13 : 9782343202624

Il y a dans cet ouvrage une belle entreprise de recherche sur le texte francophone où la langue française est tout à la fois un outil et une substance, le lieu où s'entrecroisent deux visions du monde, se contredisant ou se complétant dans l'encre d'une plume qui « ne plonge que dans la mythologie personnelle et secrète » (Barthes) de ces auteurs-scripteurs se cherchant ou se perdant dans une langue étrangère. Une langue qui est en dernière analyse plurielle, qui n'est plus seulement celle de ses propres natifs et qui, sous ces plumes étrangères et créatrices, a éclaté, fructifié et s'est multipliée. Plus de trente textes composent cet ouvrage et font leur objet des langues littéraires de plusieurs romanciers et poètes francophones.

Ouvrage issu du colloque international Langue française, écrivains francophones organisé à la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines de Sousse (Tunisie), les 14, 15 et 16 novembre 2019, et consacré à l’étude de la langue française telle que pratiquée par les écrivains francophones (Assia Djebbar, Bessa Myftiu, Vassilis Alexakis, Nina Bouraoui, Agota Kristof, Amin Maalouf, Giovanni Dotoli, Maherzia Amira Bournaz, Abdallah Taïa, Emna Bel Haj Yahia, Nahal Tajadod, Jan Baetens, Maria Zaki, Férydoun Rahnéma, Léon Gontran Damas, Souad Guellouz, Raphael Confiant, Mustapha Benfodil, Atiq Rahimi, Gilbert Naccache, etc.).

Contributions de : Hédia ABDELKEFI (Tunisie), Ana Maria ALVES (Portugal), Alia BACCAR- BOURNAZ (Tunisie), Thouraya BEN SALAH (Tunisie), Abdelmajid BENJELLOUN (Maroc), Mohammed BENJELLOUN (Maroc), Charles BONN (France), Ibtissem BOUSLAMA (Tunisie), Ridha BOURKHIS (Tunisie), Mohamed CHAGRAOUI (Tunisie), Sharareh CHAVOSHIAN (Iran), Nahid DJALILI MARAND (Iran), Giovanni DOTOLI (Italie), Rocio Duran-Barba (Equateur), Sabrina FATMI (Algérie), Eglantine GISHTI (Albanie), Marc GONTARD (France), Ralph HEYNDELS (Amérique), Ardiana HYSO, KASTRATI (Albanie), Faten LAATIRI (Tunisie), Maria LEO (Italie), Najet LIMAM-TNANI (Tunisie), Abdelouhad MABROUR (Maroc), Nesrine NAGLA (Tunisie), Patrick NAVAÏ (Iran), Thabette OUALI (Tunisie), Yosr REZGUI-GUETAT (Tunisie), Robert LAURENT (Belgique), Mokhtar SAHNOUN (Tunisie), Abderrzak SAYADI (Tunisie), Laure-Anne THEVENET (France) et Mohammad ZIAR (Iran).

