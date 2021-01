En ligne sur Teams - Université d'Angers

Séminaire PLURI2L :

PLURILINGUISME, LITTERATURE, ENSEIGNEMENT/ APPRENTISSAGE DES LANGUES

Nos intervenant.es:

Ozias Mbida, Université d’Angers (Cirpall - France) :

"La perspective identitaire de l’enseignement de la littérature en contexte plurilingue: le cas de l’Afrique noire francophone".

Première conférence-discussion:

Dans cette intervention à deux voix, nous aimerions présenter un projet de recherche en didactique de la littérature en FLE qui vise à analyser les processus de lecture de textes littéraires dans une dimension FLE et plurilingue.

Nous décrirons plus particulièrement une recherche-action que nous menons à l’Université de Lausanne mettant en place un dispositif qui amène les étudiant·e·s FLE de différents niveaux (A1-B2) à comparer des textes littéraires canonisés du XIXe siècle (Dumas, Verne, Zola ou Hugo, par exemple) à des réécritures simplifiées ou adaptées pour apprenant·e·s de FLE ou pour la jeunesse, afin de développer des compétences d’analyse et d’interprétation par la confrontation de ces textes.

Bien que les textes canoniques soient perçus comme difficiles d’accès, notamment pour un public FLE de niveau débutant ou intermédiaire, certain·e·s apprenant·e·s adultes, lecteurs experts dans leurs autres langues, cherchent à lire ces œuvres classiques et patrimoniales. Souvent découragé·e·s par les difficultés de compréhension, ils rejettent néanmoins parfois les textes adaptés à leur niveau car ils ne leur semblent pas assez « littéraires », ni intéressants. Conçues pour remplacer les œuvres dont elles sont issues, ces réécritures peuvent cependant être utilisées différemment, en complément du texte source, dans une étape intermédiaire du processus de construction de sens, pour en faciliter l’accès et laisser ainsi plus de liberté et d’autonomie au lecteur.

Après une présentation des principaux types de textes adaptés et des éditions disponibles sur le marché, nous décrirons des dispositifs mis en place pour les exploiter. Les différentes tâches proposées seront mises en relation avec le niveau des apprenant·e·s, les objectifs à atteindre en termes de compréhension et d’interprétation des textes, ainsi que le type de production (écrite ou orale) attendu. Nous pensons en effet que c’est la didactisation d’activités pertinentes qui permet de mettre en avant la dimension agentive du sujet-lecteur en favorisant son autonomie et de meilleures performances de lecture.

Chiara Bemporad est professeure associée à la Haute école pédagogique du Canton de Vaud et Privat Docent à l’Université de Lausanne. A côté de son travail comme formatrice d’enseignant de langues et cultures, elle poursuit des recherches en didactique des langues étrangères, français notamment, en didactique de la littérature et de la lecture dans une perspective plurilingue. Auteure de plusieurs articles et chapitres d’ouvrages, elle a notamment co-dirigé des ouvrages concernant la didactique de la littérature et la lecture, comme le récent numéro 64 de Recherches et Applications Lectures de la littérature et appropriation des langues et cultures.

Cyrille François est maître d’enseignement et de recherche à l’Université de Lausanne. Ses recherches portent sur les stratégies narratives des contes de Perrault, Grimm et Andersen, sur les questions de traduction et d’adaptation de textes littéraires, et de didactique de la littérature en FLE. Il a notamment publié les ouvrages Les Voix des contes (PUBP, 2017) et Contes et histoires choisis d’Andersen (collection bilingue chez Classiques Garnier, 2017)

Deuxième conférence-discussion:

Ozias Mbida, Université d’Angers :

Depuis à peu près deux décennies, les cultures éducatives de l’Afrique noire francophone attendent de l’enseignement de la littérature qu’elle apporte une dynamique nouvelle à l’hétérogénéité identitaire présente dans le groupe-classe de français pour une valorisation effective de la diversité culturelle. Mais la classe de français apparait plutôt comme un espace de confrontation théorique et de lutte de positionnement de divers enjeux symboliques, où l’intérêt de l’apprenant est souvent relégué au second plan. En plus des confrontations théoriques, le contexte de l’Afrique noire francophone est marqué par l’implication des organisations institutionnelles comme la Francophonie, par l’héritage culturel colonial… Autant de paramètres « parasites » qui rendent complexe l’atteinte des objectifs d’hétérogénéité identitaire en classe de français.

Notre communication, portée par un point de vue didactique, veut interroger l’enseignement de la littérature dans la classe de français en Afrique noire francophone à travers la notion de « langue-culture », les notions d’ « homogénéité » et d’ « hétérogénéité » identitaire.

Mots clés : identité, littérature, langue-culture, homogénéité, hétérogénéité.

Ozias Mbida a été professeur de français dans le secondaire au Cameroun, puis professeur de FLE et enfin directeur pédagogique en Alliance Française. Actuellement doctorant en sciences du langage et didactique des langues et des cultures à l'université d'Angers (laboratoire CIRpaLL) sa recherche porte spécifiquement sur la didactique de la littérature. Il interroge à l'occasion les notions de ''culture'', d''identité'' et d'''approches didactiques'' en lien avec les contextes institutionnels de transmission. Ozias Mbida est aussi chargé d'enseignement à l'université d'Angers et à l'université catholique de l'Ouest depuis septembre 2019.

Rappel des objectifs du cycle PLURI2L:

Le séminaire Pluri2L (Plurilinguisme, littérature, enseignement / apprentissage des langues) propose de réunir chercheurs, enseignants, professionnels, étudiants mastérants et doctorants intéressés par le lien entre Plurilinguisme, Littérature et enseignement / apprentissage des Langues (maternelle, secondes, étrangères).

Il vise plus spécifiquement à initier des échanges sur les 3 axes suivants :

1/ la manière dont la littérature est mobilisée, dans l'enseignement / apprentissage des langues, pour développer les compétences plurilingues et pluriculturelles des apprenants. Quels sont les supports (textes bilingues, plurilingues) utilisés ? les activités (ateliers d'écriture plurilingue, biographies de lecteurs plurilingues ...) qui leur sont associées ?

2/ les modalités de présence du texte littéraire dans l'enseignement / apprentissage des langues, dans des contextes francophones marqués par différentes formes de pluralité linguistique et culturelle. Quels sont les corpus littéraires utilisés ? Les langues et variétés de privilégiées ? De quels imaginaires linguistiques et culturels sont-ils porteurs ?

3/ les dynamiques plurilingues et interculturelles suscitées par la réception du texte littéraire en classe de langue (analyse des interactions autour des textes littéraires, de carnets de lecture ...).

Ce séminaire permet de faire dialoguer des recherches à la croisée de différents domaines : didactique de la littérature, didactique des langues et du plurilinguisme, sociolinguistique, analyse des réceptions littéraires. Il articule des conférences, ouvertes à tous, proposées par des chercheurs internationaux et des séances de travail autour de travaux en cours - notamment ceux de doctorants et mastérants engagés par des recherches liées à ces thématiques.

