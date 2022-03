"Des littératures hors d'elles-mêmes"

Dialogue entre Mathilde Roussigné (EHESS / U. Paris 3) et Justine Huppe (U. de Liège)



Séminaire : Le terrain en arts, langues et littératures. Imaginaires politiques de la création contemporaine, organisé à Saint-Étienne par Morgane Kieffer, Frédéric Martin-Achard, Carole Nosella et Jacopo Rasmi.

La soif de terrain dans les productions littéraires contemporaines est symptomatique de mutations majeures que cette enquête à deux voix propose d'explorer. Sur le plan de l'histoire littéraire, elle suppose de penser les mondes d'après le structuralisme et les avant-gardes : depuis les nostalgies réalistes jusqu'au panfictionnalisme, le terrain polarise des positions ontologiques et esthétiques fortement divergentes dans le champ littéraire contemporain. À vouloir confronter les mots à l'épreuve du terrain, c'est aussi toute la question de ce que peut la littérature que ce désir d'intervention invite à rouvrir : cette enquête se penchera ainsi sur différentes incarnations du tournant pragmatique en littérature contemporaine. Et qu'en est-il des enquêtrices elles-mêmes ? En transposant les méthodes d'auto-socioanalyse aux études littéraires, il sera tout à fait instructif d'observer les déterminations disciplinaires de cette soif de terrain qui n'épargne pas les chercheur.se.s eux/elles-mêmes. En ethnographes du littéraire, Justine Huppe et Mathilde Roussigné partageront enfin leurs plus récents chantiers - et carnets - de terrain.