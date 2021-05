En ligne (université Grenoble-Alpes)

MARDI 18 ET MERCREDI 19 MAI



EN VISIOCONFÉRENCE, OUVERT À TOUS, SANS INSCRIPTION.

Cette journée est organisée par les doctorants du laboratoire Litt&Arts.

PROGRAMME :

MARDI 18 MAI

Matin (9H30-12H)

9h30-9h45 : accueil et introduction :

LA NARRATION À L’ÉPREUVE DU TEMPS : TEMPS DÉRÉGLÉS, RÉCITS MORCELÉS



9h45 : Antonino Sorci (Université Sorbonne-Nouvelle), «La présence d’esprit. Mélancolie et configuration narrative.»



10h20 : Raluca Petrescu (Université Grenoble Alpes), «La durée hypnotisée : trois expériences lyriques de court-circuit temporel (Shakespeare, Eminescu, Pozzi)»



Pause



11h10 : Adrien Gautier (Université Grenoble Alpes), «Esthétiques du fragment littéraire et expérience de l’espace-temps à l’ère de la mondialisation (Mauvignier et Massera)»

Après-midi (13H30-16H05)

TEMPS PERSONNEL,TEMPS COLLECTIF ET EMPLOI DU TEMPS : L’HÉRITAGE HISTORIQUE FRACTURÉ



13h30 : Alexandre Melay (Université de Lyon), «De l’histoire au présent. Métamorphoses culturelles, scénarios uchroniques et anachronismes dans l’art contemporain.»



14h05 : Narguess Shahmohammadi (Université de Lille), «La continuité du soi à travers le dérèglement du temps : le cas de Désorientale de Négar Djavadi»



14h40 : Kieran Puillandre (Université Grenoble Alpes), «Chris Marker, Jean Daniel Pollet : L’instant retrouvé. États d’une recherche entre photographie et cinéma.»



Pause



15h30 : Audrey Dominguez (Université Grenoble-Alpes), «Fanzine déréglé,

le temps du chercheur » (atelier)

MERCREDI 19 MAI

Matin (9H30-12H20)

9h30-9h45 : accueil plus introduction :

TEMPS ET CRÉATION : LA FABRIQUE ARTISTIQUE DU TEMPS



9h45 : Vincent Lecomte (Université Jean Monnet-Saint-Etienne), Вид (pièce sonore)



10h20 : Ariane Carmignac (Université de Lille), «Le temps, passé ? Dilatations, dilutions, procrastinations et autres (in)féconds petits divertissements : des différentes manières de laisser passer le temps au lieu d’oeuvrer.»



Pause



11h10 : Laurence Doucet (Université Grenoble-Alpes), «Traverser les temps de Merlin : (re)découverte du temps et de la vitesse dans le Merlin en prose et approche non exhaustive des origines et descendance du devin sans âge.»



11h45 : Carolane Sanchez (Université Bourgogne Franche-Comté), accompagnée de Stella Broyer et Elise Rodriguez (Master 2 Recherche) «Restitution du dispositif pédagogique recherche-création Fragments de temps»

CONTACTS :

Kévin Pelladeaud (kevin.pelladeaud@univ-grenoble-alpes.fr)

Gabrielle Bornancin-Tomasella (gabrielle.bornancin-tomasella@univ-grenoble-alpes.fr)

Camille Thermes (camille.thermes@univ-grenoble-alpes.fr)

Célia Mugnier (celia.mugnier@univ-grenoble-alpes.fr)

Adrien Gautier (adrien.gautier@univ-grenoble-alpes.fr)

COMITE SCIENTIFIQUE :

Florian Barrière, Maître de conférences en Langue et Littérature latines, Université Grenoble Alpes

Laurent Demanze, Professeur de Littérature française, Université Grenoble Alpes

Corinne Denoyelle, Maître de conférences en Langue et Littératures françaises du Moyen-Âge, Université Grenoble Alpes

Isabelle Després, Professeur de Langue, Littérature et Culture russes

Delphine Gleizes, Professeure de Littérature française, Université Grenoble Alpes

Anna Saignes, Maître de conférences en Littérature comparée, Université Grenoble Alpes