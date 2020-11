Delphine Reguig et Claire Fourquet-Gracieux,

Boileau, Satires et Art poétique,

Atlande, collection "Clefs-Concours", 2020.

EAN13 : 9782350306841.

INTRODUCTION

REPÈRES

BOILEAU-DESPREAUX:OMBRES ET LÉGENDE

TROIS ÉVÉNEMENTS ÉDITORIAUX : 1666,1674,1701

LA SATIRE : UN GENRE HÉRITÉ

L’ART POÉTIQUE : ACTUALITÉ ET DIGNITÉ DE LA POÉSIE

PROBLÉMATIQUES

L’INSTITUTION DU POÈTE

POLYMORPHIE DES SATIRES, GENRE DU DÉFAUT



LE CHANT DE L’ART POÉTIQUE, POÈME POUR TEMPS DE CRISE

CONCLUSION

TRAVAIL DU TEXTE

ORTHOGRAPHE



LEXICOLOGIE

SYNTAXE

QUESTIONS DE SYNTHÈSE

STYLISTIQUE

BIBLIOGRAPHIE

Delphine Reguig est professeure de Littérature française du XVIIe siècle à l'Université Jean Monnet de Saint-Étienne. Ses travaux, qui se situent au croisement de l'histoire des idées et de la poétique, ont donné lieu à des publications parmi lesquelles on peut compter Le Corps des idées : pensées et poétiques du langage dans l'augustinisme de Port-Royal (Arnaud, Nicole, Pascal, Mme de Lafayette, Racine), Paris, Champion, 2007 et Boileau poète. "De la voix et des yeux...", Paris, Classiques Garnier, 2016. Elle a rédigé, à destination du public étudiant, l'ouvrage Histoire littéraire du XVIIe siècle, Paris, Armand Colin, collection "Cursus", 2017. Elle est actuellement responsable de l'édition critique en ligne du Parallèle des Anciens et des Modernes de Charles Perrault (https://parallele-anciens-modernes.huma-num.fr/).

Claire Fourquet-Gracieux travaille en stylistique et en rhétorique. Sa recherche porte sur la singularité des textes du XVIIe siècle (œuvre de Tristan L'Hermite, vers de Corneille, Psaumes mis en français) à la lumière de la pratique de la réécriture : traduction, paraphrase, variantes prose / vers, liens entre poésie lyrique et poésie dramatique.